南消強化消防人員專業知能　辦理電動巴士及電動車教育訓練

▲消防署及財團法人消防發展基金會，與台南市消防局於24日共同辦理強化消防人員專業知能車禍救援訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續強化救災人員電動車救援技術及瞭解未來可能遭遇搶救上課題與挑戰，消防署及財團法人消防發展基金會，與台南市消防局於24日共同辦理強化消防人員專業知能車禍救援訓練，並邀請產業界、專家學者及中、南部各縣市消防機關計100多人參加，場面相當盛大。

本日課程重點分為三大項：電動巴士及電動車介紹與實車展示、電動車滅火機制及搶救注意事項與案例分享、救援實務操作示範。除邀請相關領域專業人員針對電動車事故及火災處理與因應地下室充電設備火災等議題經驗分享外，並邀請府城客運及泛德股份有限公司提供實體車輛展示，讓參加訓練人員實地了解電動車構造，並運用現有的救助器材藉由車輛救援操作示範提供新式的搶救方式，以提升消防同仁在車輛事故發生時能夠迅速且有效地判斷及應對，並建立救災安全觀念。

市長黃偉哲表示，各大廠牌電動系列車輛陸續嶄露頭角，而台南市公車系統更是引進電動巴士加入行列，電動車的普及化將會是未來先進城市發展目標與趨勢。由此可見，車輛事故的處理風險大幅提高，已是消防人員需面臨的新難題與挑戰，因此全面提升電動車專業知能，深入了解電動車事故救援處理流程，不僅是保障消防人員的救災安全，更能展現守護市民朋友生命財產安全之決心。

消防局局長李明峯表示，非常感謝內政部消防署及財團法人消防發展基金會大力的支持與本局共同辦理這場有意義的專業知能車禍救援訓練，此次的學理課程及實務操作示範，不僅讓消防同仁對於電動車有更進一步的認識，在救援方式及安全事項上的提升與強化也有相當助益。而不斷的學習新知精進各項技能，在面臨災害現場時，處變不驚，發揮一己所學，展現嫻熟的救災技巧，安全且有效率地完成人命救援任務，才能使得民眾生命、財產更加有保障。