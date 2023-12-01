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歲末年終許心願！北捷＆高鐵給你耶誕香氛、生活、旅遊新體驗

▲歲末年終許心願！北捷＆高鐵給你耶誕香氛、生活、旅遊新體驗。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導


隨著時序又到歲末年終的時節，到處張燈結綵，迎接耶誕節的氣氛更加濃厚。搭乘捷運熟悉的音樂聲響起時，總能讓異鄉遊子甚至是每天通勤的旅客，在秋冬時節感受一絲熟悉的溫暖。美好的生活體驗，就是不斷迎接新事物，人來人往的捷運市政府站，一上手扶梯，超大電視牆看板映入人們眼簾，史詩鉅作《拿破崙》強勢熱映，進電影院之前先刷一波精彩預告。

▲▼台北捷運,燈箱廣告,11月宣傳,捷運高鐵站內遇見，在家中 家外 海外體驗。（圖／記者姜國輝攝）

▲電影《拿破崙》強勢熱映，進電影院之前先在北捷市政府站刷一波精彩預告。（圖／記者姜國輝攝）

走出閘門，曾國城、林美秀等5位名人要推薦你好東西，PP石墨烯機能服飾到居家日用品，讓你穿出健康，穿得舒適。而說到健康舒適的體驗絕對少不了一雙好鞋，New Balance透過大型電視加上破格壁貼，邀請你Run your way跑出你的路，跑出專屬態度。另外，還有丹麥鞋履ECCO適逢60週年，秋冬正式推出「Modern Family」的概念，歐風紳士鞋及時髦美靴以北歐簡約設計及最先進的製鞋科技，和你一同享受愜意舒適的秋冬行旅。

▲▼台北捷運,燈箱廣告,11月宣傳,捷運高鐵站內遇見，在家中 家外 海外體驗。（圖／記者姜國輝攝）

▲New Balance透過大型電視加上破格壁貼，邀請你Run your way跑出你的路，跑出專屬態度。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台北捷運,燈箱廣告,11月宣傳,捷運高鐵站內遇見，在家中 家外 海外體驗。（圖／記者姜國輝攝）

▲丹麥鞋履ECCO適逢60週年，以北歐簡約設計及最先進的製鞋科技，和你一同享受愜意舒適的秋冬行旅。（圖／記者姜國輝攝）

「我不要被時間安排，我要時間認我安排！」被忙碌的生活壓得喘不過氣嗎？想要邁向人生高峰，星展在金融中心市政府站3號出口與您隨行。或者一旁的宏利投資管理，都致力於幫助全球客戶，實現「輕鬆智選，精彩人生」。在外打拚賺錢只為享受生活，家中絕對少不了一台石頭科技掃地機器人，全球代言人肖戰陪你狂歡週年慶。

▲▼台北捷運,燈箱廣告,11月宣傳,捷運高鐵站內遇見，在家中 家外 海外體驗。（圖／記者姜國輝攝）

▲石頭科技掃地機器人全球代言人肖戰陪你狂歡週年慶。（圖／記者姜國輝攝）

有流星！歲末年終許個心願，SABON動感燈箱在忠孝復興站，讓你看見香氛喜悅，聖誕限量系列「星熠幻境」。為了愛你願意做什麼？Miss Dior系列香氛是幸福的承諾，巨幅壁貼加上影片投影，邀請在忠孝復興站轉乘的你，一起沉浸在浪漫花束的香氣中。

▲▼台北捷運,燈箱廣告,11月宣傳,捷運高鐵站內遇見，在家中 家外 海外體驗。（圖／記者姜國輝攝）

▲SABON動感燈箱在忠孝復興站，讓你看見香氛喜悅。（圖／記者姜國輝攝）

踩著輕鬆的步伐走出忠孝新生站，Ella就在廁所門口關心：「你今天全清了嗎？」民眾郭小姐分享，「因為都三餐外食，所以就是蔬菜沒有吃得很多，廁所比較沒那個固定。之前有試過Ella代言蠻紅的高纖飲，我就覺得蠻好喝的，也確實有幫助。」另一位林小姐則表示自己便秘狀況一直都蠻嚴重，「上班族很少吃菜，然後久坐，所以便秘狀況都一直都有。其實我都有在吃一些益生菌或者一些營養沙拉之類的營養補充品。」

▲▼台北捷運,燈箱廣告,11月宣傳,捷運高鐵站內遇見，在家中 家外 海外體驗。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼民眾郭小姐（上圖）與林小姐（下圖）分享，試過Ella代言蠻紅的高纖沙拉飲，覺得口感不錯也確實有幫助。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台北捷運,燈箱廣告,11月宣傳,捷運高鐵站內遇見，在家中 家外 海外體驗。（圖／記者姜國輝攝）

秋冬皮膚敏感也困擾著你嗎？修復不好的就讓德國小甘菊幫你，和白安、鼓鼓走進小甘菊的童話世界，捷運忠孝新生與中山站雙線雙站合力「手」護。同樣從捷運藍線跨到紅線，觀光客必朝聖的中山站，周董嫂昆凌「全支付」使出聰明消費好選擇。誰說冬天一來就什麼事都不能做，拐個彎，UNIQLO HEATTECH 幫你重啟一切可能。

▲▼台北捷運,燈箱廣告,11月宣傳,捷運高鐵站內遇見，在家中 家外 海外體驗。（圖／記者姜國輝攝）

▲秋冬皮膚敏感也困擾著你嗎？修復不好的就讓德國小甘菊幫你。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台北捷運,燈箱廣告,11月宣傳,捷運高鐵站內遇見，在家中 家外 海外體驗。（圖／記者姜國輝攝）

▲周董嫂昆凌推薦「全支付」，使出聰明消費好選擇。（圖／記者姜國輝攝）

想要出國玩卻沒有想法嗎？最近的澳、港雙城旅遊，中華航空與台灣虎航聯手啟航讓你說走就走，一次去兩地，道地美食吃不膩。如果不想去澳、港，那去澳洲迎接暖陽也不錯！可樂旅遊帶你飛趟陽光之州昆士蘭，黃金海岸、黃金凱恩斯都正向你招手。

▲▼台北捷運,燈箱廣告,11月宣傳,捷運高鐵站內遇見，在家中 家外 海外體驗。（圖／記者姜國輝攝）

▲澳、港雙城旅遊，中華航空與台灣虎航聯手啟航讓你說走就走。（圖／記者姜國輝攝）

如果問你上班什麼事情讓你最抓狂，或許公司網路斷線也會讓你理智線跟著跳閘。自由系統創意文案超吸睛，Surface X 一站式IT服務解放企業資訊力，現在掃描QR CODE分享你的痛，還能把萬元筆電帶回家。而在捷運車廂中倫士度捷運密室「實境嗅」正式上線，男士去味洗沐系列，實測高達92.9%有效改善惱人體味，給你清新自信新體驗。

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

▲捷運車廂中倫士度捷運密室「實境嗅」正式上線。（圖／記者姜國輝攝）

你熟悉的當地計程車現在已經登陸高鐵站，新竹、台中、左營Uber 與你一起暢遊台灣。搭乘捷運、高鐵、商辦電梯滿滿點子讓你遇見，豐富你的生活體驗，就從每天通勤路線開始。

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

▲Uber登陸高鐵站，新竹、台中、左營與你一起暢遊台灣。（圖／記者姜國輝攝）

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