　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他腳痛坐博愛座！阿伯「怒踹一腳」嗆垃圾：為什麼搶我老婆位子？

▲▼博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

▲博愛座問題爭議不斷。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

博愛座是否要讓座總是爭議不斷。一名網友透露，今（30）日搭捷運覺得腳很痛，所以上車就直接坐在博愛座上，沒想到一名阿伯拿著拐杖過來，用力踹了他的腳，還罵「你為什麼不讓座！為什麼搶我老婆位子？」甚至狂飆不要臉、垃圾等字，即使他離開了，對方嘴巴仍不停碎念，讓他氣得直說「這其實可以告吧？！」

原PO在臉書「爆料公社二社」發文表示，今天覺得腳痛，因此一上車看到有位子就坐下了，可是一名阿伯突然拿著拐杖走過來，直接往他的腳用力一踹，並大罵「你為什麼不讓座！為什麼搶我老婆位子？！」「年輕人就是這樣不要臉，垃圾」，即使他不回應，對方仍坐在他旁邊大罵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲原PO被阿伯踹腳。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

他不想和長者一般見識，隨後就換了位置，可是對方仍不停大罵，一旁的乘客也看不下去，回說「你是因為年輕人沒讓座才生氣，還是你老婆被搶位子？！」並提醒「捷運都有錄影，你先動手大家都有看到」。未料阿伯還嗆說「錄啊，讓大家看看誰不要臉」，讓他相當傻眼，表示「姑且不論你拿拐杖還能那麼有精神，不明所以踹路人，然後言語侮辱？！這其實可以告吧？！」

不少人看到後紛紛表示，「快打110報警」、「這麼體貼老婆～就去搭計程車啊！在這邊道德綁架誰，倚老賣老，看來有些人空有年紀，不值得尊重」、「原來他們擁有博愛座的產權？」「他先動手就可以告他傷害」、「踹你基本上就可以告了，提早拿年終獎金沒什麼不好」、「不是老人變壞了 ， 是壞人變老了」、「建議提告，不要姑息養奸」、「直接找捷運警察，請他下車」。

也有人說，「講那麽多，告不告自己不能做主？你不會認為他會在意你PO文吧」、「如果只是想討拍，大家也拍了，希望你不要讓大家失望，帶著影片去報案提告。否則你也不必錄影了，拍張照上來討拍就好，希望你是在往警察局的路上，加油」、「當下就要叫警察了，發文沒有用」。

►【ETtoday學習雲開課啦！輸入折扣碼「Miffy0202」，即可享早鳥優惠再打9折】

想成為爆籠釣蝦神人百萬直播主美拍達人
或想學習AI工具實戰課3秒看穿一個人 快來報名課程！

ET快訊
快訊／00919驚喜加碼！配息0.55元　連3季年化配息率1
沒薪水照上工！四方電巴3司機免費開還倒貼2萬油錢　大學生喊暖
退休國文名師遭染毒外甥砍死！　作家學生哀悼：造就現在的我
foodpanda「12月超殺優惠碼」來了！　披薩、漢堡限時
約妹壞壞「出門前先戴保險套」！被緊勒3hrs　小鐘脫褲傻了
快訊／為錢持刀捅阿姨！她胸部貫穿慘死　內湖富家子遭聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

請網友幫忙取韓國名！網民爆笑創造超台名字　光看留言笑到停不下來

搭公車「學生妹PK性經驗」還炫耀劈腿！他超衝擊　釣出一票家長

周末前雨區廣！最低溫15度時段曝　下周又一波冷空氣「先濕後乾」

台鐵明年元旦推新團體會員「包車8折起」　棄單累犯列黑名單停權　

黴漿菌抗生素缺藥？藥師公會理事長驚爆：社區藥局遇「陸配搶買藥」

相親3次都被問祖產！竹科男遇奇葩女提4要求傻眼：衝擊太大

車輪餅「1口味」很少人選？　老饕大推：屬於台灣人的傳統味道

他腳痛坐博愛座！阿伯「怒踹一腳」嗆垃圾：為什麼搶我老婆位子？

一周只賣3天！台南「紅燒牛肉湯+泡麵」爆紅排隊　還有賣關東煮

60名政大國際生參加集應廟遶境　幫推神轎興奮喊：非常感動

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

請網友幫忙取韓國名！網民爆笑創造超台名字　光看留言笑到停不下來

搭公車「學生妹PK性經驗」還炫耀劈腿！他超衝擊　釣出一票家長

周末前雨區廣！最低溫15度時段曝　下周又一波冷空氣「先濕後乾」

台鐵明年元旦推新團體會員「包車8折起」　棄單累犯列黑名單停權　

黴漿菌抗生素缺藥？藥師公會理事長驚爆：社區藥局遇「陸配搶買藥」

相親3次都被問祖產！竹科男遇奇葩女提4要求傻眼：衝擊太大

車輪餅「1口味」很少人選？　老饕大推：屬於台灣人的傳統味道

他腳痛坐博愛座！阿伯「怒踹一腳」嗆垃圾：為什麼搶我老婆位子？

一周只賣3天！台南「紅燒牛肉湯+泡麵」爆紅排隊　還有賣關東煮

60名政大國際生參加集應廟遶境　幫推神轎興奮喊：非常感動

台軍購岸置反艦飛彈　陸國防部：民進黨正把台灣變成炸藥島

居家檢疫跑夜店狂歡！新北男挨罰百萬　拖2年8月終於繳清

誆交帳簿給10萬！正妹求職被囚摩鐵成豬仔　戶頭被洗錢700萬

「田徑女神」被挖6年前差很大！本人認了臉蛋動刀　遭一面倒狂駡

搭公車「學生妹PK性經驗」還炫耀劈腿！他超衝擊　釣出一票家長

快訊／00919驚喜加碼！配息0.55元　連3季年化配息率10%

周末前雨區廣！最低溫15度時段曝　下周又一波冷空氣「先濕後乾」

有雷／咒術迴戰七海建人意外變馬來西亞觀光大使！釣出馬航發文

台鐵明年元旦推新團體會員「包車8折起」　棄單累犯列黑名單停權　

新光金法說／配息方向未定　須評估獲利等4面向

大樓深夜傳怪聲！阿北躺地板「狂敲摩斯密碼」求救　鄰居全醒了

生活熱門新聞

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運喜事連連

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

12月新制懶人包　高鐵早鳥票實名制

「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

年終5個月空服員嫌太少　工會：至少要10個月

YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！1年少噴732元

5歲童畫「想像朋友」嚇壞保母！

更多熱門

相關新聞

坐捷運也能看故事！ Dcard 新北捷運合作主題列車上路

坐捷運也能看故事！ Dcard 新北捷運合作主題列車上路

社群平台 Dcard 與新北捷運公司合作，2023 年 12 月起，於環狀線推出主題列車「百味人生放映所」，不僅將捷運車廂打造成滿載 Dcard 站上在地人生故事的放映所、全線（淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線）導入深受年輕人歡迎的 dtto friends 提醒標語，更推出三個實體捷運車站主題區讓通勤的乘客們都可以參與互動，讓搭乘新北捷運通勤的乘客們不只是搭車，更踏上各種有趣故事的冒險，為故事主角做出關鍵的選擇。

環狀線社子段終於決標！最快明年2月開工

環狀線社子段終於決標！最快明年2月開工

沙鹿現移居狂潮　大咖建商雲集「家樂福商圈」

沙鹿現移居狂潮　大咖建商雲集「家樂福商圈」

疫情入手紅線捷運宅「增值1358萬」　在地點名下個大賺社區

疫情入手紅線捷運宅「增值1358萬」　在地點名下個大賺社區

捷運站成決鬥擂台！男踩到乘客腳爆衝突

捷運站成決鬥擂台！男踩到乘客腳爆衝突

關鍵字：

捷運博愛座位子拐杖踹腳

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

6球團60人　陳禹勳、郭嚴文沒列

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

《超偶》張龍捐肝救父！

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面