他腳痛坐博愛座！阿伯「怒踹一腳」嗆垃圾：為什麼搶我老婆位子？

▲博愛座問題爭議不斷。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者朱祖儀／綜合報導

博愛座是否要讓座總是爭議不斷。一名網友透露，今（30）日搭捷運覺得腳很痛，所以上車就直接坐在博愛座上，沒想到一名阿伯拿著拐杖過來，用力踹了他的腳，還罵「你為什麼不讓座！為什麼搶我老婆位子？」甚至狂飆不要臉、垃圾等字，即使他離開了，對方嘴巴仍不停碎念，讓他氣得直說「這其實可以告吧？！」

原PO在臉書「爆料公社二社」發文表示，今天覺得腳痛，因此一上車看到有位子就坐下了，可是一名阿伯突然拿著拐杖走過來，直接往他的腳用力一踹，並大罵「你為什麼不讓座！為什麼搶我老婆位子？！」「年輕人就是這樣不要臉，垃圾」，即使他不回應，對方仍坐在他旁邊大罵。

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▲原PO被阿伯踹腳。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



他不想和長者一般見識，隨後就換了位置，可是對方仍不停大罵，一旁的乘客也看不下去，回說「你是因為年輕人沒讓座才生氣，還是你老婆被搶位子？！」並提醒「捷運都有錄影，你先動手大家都有看到」。未料阿伯還嗆說「錄啊，讓大家看看誰不要臉」，讓他相當傻眼，表示「姑且不論你拿拐杖還能那麼有精神，不明所以踹路人，然後言語侮辱？！這其實可以告吧？！」

不少人看到後紛紛表示，「快打110報警」、「這麼體貼老婆～就去搭計程車啊！在這邊道德綁架誰，倚老賣老，看來有些人空有年紀，不值得尊重」、「原來他們擁有博愛座的產權？」「他先動手就可以告他傷害」、「踹你基本上就可以告了，提早拿年終獎金沒什麼不好」、「不是老人變壞了 ， 是壞人變老了」、「建議提告，不要姑息養奸」、「直接找捷運警察，請他下車」。

也有人說，「講那麽多，告不告自己不能做主？你不會認為他會在意你PO文吧」、「如果只是想討拍，大家也拍了，希望你不要讓大家失望，帶著影片去報案提告。否則你也不必錄影了，拍張照上來討拍就好，希望你是在往警察局的路上，加油」、「當下就要叫警察了，發文沒有用」。