姑媳大戰！送二手「哺乳衣、束腹帶」被拒引公憤　網友歪樓好奇「黑科技」意外成焦點

【企劃特輯】

產後塑身一直是許多女性關心的話題，許多人會尋求各種產品和保健食品作為輔助，近日，一名女網友在「匿名公社」發文抱怨，原本想公審卻意外引起了公憤。表示為了幫弟弟跟弟媳省錢，將自己的二手哺乳衣和束腹拿給弟媳使用，弟媳嘴上雖都回應知道。然而，弟媳在生產後卻私底下購買了新的塑身商品，讓女網友感到被背叛表示「要不是好心幫你們收包裹，我一定還被瞞在鼓裡」，認為弟媳這行為是亂花錢。

女網友表示，她試圖向弟媳對質，但卻只收到已讀不回或匆忙回覆的訊息，讓她感到極度憤怒。她指責弟媳在家中回避她的詢問，後來即便再次試圖溝通，卻被對方冷淡對待甚至被弟媳指責沒家教！

這篇貼文一出，立刻引起了眾多網友的批評。許多人認為女網友的舉動過火，對弟媳的私生活和選擇進行干涉，更指責她私拆包裹等違法行為。網友一看對話內容紛紛炸鍋紛紛指責原po才是最有問題的人「妳真的很沒家教，不過還好妳還知道要匿名」、「妳不經同意私拆人家包裹是違法的，她沒告妳真的對妳很客氣了喔！記得回去誠心誠意的道歉還有謝謝弟媳，這樣才能家和萬事興」、「妳ㄧ定不知道雞婆兩個字怎麼寫，很多事有講就好，人家不一定要照著妳那樣做，拿還給妳是不好意思當面拒絕妳，拜托妳別情勒人家了」、「你要不要看看妳給的束腹帶是什麼極品？太祖母祖傳留下的嗎？」

但也有網友歪樓「是什麼產品可以造成家庭革命？」，發現兩人對話談及石墨烯商品的機能和舒適性，原po文也表示「那些都是品牌迷思，不會幫忙省錢嗎？石墨烯菜市場也有賣為何要買好幾千元！」，立刻有眼尖網友指出弟媳堅持購買的塑身褲產品似乎是知名藝人吳淡如、林美秀代言。然而，這也引發了網友好奇，石墨烯產品真的有這麼厲害？

市場上出現各式各樣「石墨烯」產品，石墨烯褲、石墨烯披肩、石墨烯內衣褲……，網路、購物台也出現數十家不同石墨烯品牌；但紡織專家提醒：不是掛著「石墨烯」的招牌，就有「石墨烯」的效果；石墨烯是一種特殊的材質，有極高的技術門檻，才能將石墨烯融合在織品布料中，市場上95%以上都不符合標準，洗兩次就會失效了，一分錢一分貨，目前台灣只有少部分生產的石墨烯布料能真正達到持久穩定的效果！