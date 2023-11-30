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社會 社會焦點 保障人權

咖啡店狂盯正妹22秒！他回「看你穿得很清涼」　性騷成立罰1萬

▲肚臍,小腹,腰,馬甲線,腹肌,女生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北歐姓男子盯著咖啡店女客還說「穿得很清涼」，依性騷擾罰1萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名正妹小花(化名)穿著平口露肩上衣到咖啡店，找位置時發覺有名男客持續盯著她看，便不滿上前問他看什麼，男子竟答「看妳穿得很清涼」，讓小花深感不舒服，報警處理。經調查該歐姓男客性騷擾成立，被處1萬元罰金，歐男不服，循序提起行政訴訟，被台北高等行政法院駁回。可上訴。

判決指出，小花去年3月4日衝警局報案，指她剛才到連鎖咖啡廳，上樓找位子時被一名男客盯著看，男客還露出神祕笑容，她走過去叉腰問他看什麼，男子騷擾她說「看妳穿得清涼」，讓她覺得很不舒服，要他別再看了，男子卻回「怎麼看是我的自由，妳不想要別人看就不要這樣穿」，讓她覺得緊張害怕。案經士林分局調查屬實，該名歐姓男客被依性騷擾防治法處1萬元罰鍰。歐男不服，循序提出行政訴訟。

毆男在審理時自承有說「看妳穿得很清涼」、「妳沒看我怎麼知道我在看妳」及「不想讓人家看，就不要穿這麼清涼」，但他當時只看了小花不超過3秒，因為當天不是很熱，小花又穿比較少，才引起他注意，並無性騷擾意圖，要求撤銷原處分。

不過根據監視器畫面顯示，歐男從小花走上樓開始，就持續盯著她22秒。法官認為兩人素不相識，歐男卻針對小花打扮，突然使用有關性、性別方面的用語，這些用語有輕挑、冒犯之意，損害小花人格尊嚴，認定原處分處歐男1萬元於法有據，駁回歐男之訴。全案還可上訴。

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