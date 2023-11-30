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坐捷運也能看故事！ Dcard 北捷合作主題列車上路

▲各種故事海報與經典台詞出現在捷運車廂。（圖／Dcard）

▲各種故事海報與經典台詞出現在捷運車廂。（圖／Dcard）

記者陳俐穎／綜合報導

社群平台 Dcard 與新北捷運公司合作，2023 年 12 月起，於環狀線推出主題列車「百味人生放映所」，不僅將捷運車廂打造成滿載 Dcard 站上在地人生故事的放映所、全線（淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線）導入深受年輕人歡迎的 dtto friends 提醒標語，更推出三個實體捷運車站主題區讓通勤的乘客們都可以參與互動，讓搭乘新北捷運通勤的乘客們不只是搭車，更踏上各種有趣故事的冒險，為故事主角做出關鍵的選擇。

此次與新北捷運合作，以 Dcard 站上生活及通勤有關的文章作為參考，推出七個圍繞在新北市發生的主題互動故事，民眾可以在捷運板橋站的月台主題閘門、景安站的即時互動專區與新北產業園區的月台橫幅看板找到故事的 QR Code ，也可透過搭乘「百味人生放映所」主題車廂，體驗各種故事海報與經典台詞出現在捷運車廂的情境，乘客只要抬頭找到車廂拉環，就能看到專屬的故事燈箱，透過手機掃描 QR Code 打開放映所入口。

合作期間總共會釋出多達七個不同主題的故事，包含「至少，要有點樣子」、「媽，我回來了」、「直球對決，很難嗎？」以及「謝謝你，陌生人」．皆是以 Dcard 上非常受歡迎的文章，改編成捷運首創的互動式漫畫，在觀看故事的同時，乘客必須要幫主角做最重要的抉擇，每個選擇都會直接影響故事結局，也將卡友們當時看完故事的回饋直接呈現在車廂地板上，讓大家可以找出最有共鳴的留言回饋拍照打卡。

▲乘客只要抬頭找到車廂拉環，就能看到專屬的故事燈箱，透過手機掃描 QR Code 打開放映所入口。（圖／Dcard）

▲乘客只要抬頭找到車廂拉環，就能看到專屬的故事燈箱，透過手機掃描 QR Code 打開放映所入口。（圖／Dcard）

Dcard 營運總監鄭雅婷表示，Dcard 上有很多獲得卡友共鳴的故事，都跟通勤及捷運有關，很榮幸這次有機會與新北捷運合作，將這些故事帶給更多不同年齡層的族群，我們把文章改編成易讀性高且可以互動的漫畫形式，讓大家可以更輕鬆的沉浸在故事中，並能參與互動，改變主角的命運。

Dcard 和新北捷運也特別挑選了板橋站、景安站與新北產業園區站，以結合當地文化特色的故事，設置實體互動主題專區，如板橋站的「如果身邊是你愛的人」是以發生在新北耶誕城的愛情故事為題，景安站因鄰近住宅區，挑選「年夜飯的困境」的家庭主題，新北產業園區站則因與桃園捷運機場線交會，選擇了跟出國相關的「你，一直都在」。讓喜歡蒐集故事與踩點的朋友，可以實際感受三個特色站點周遭發生的人生故事。

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