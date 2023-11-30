UNIQLO「最佛折扣區」曝光！　前員工教戰：選禮拜二去逛

▲UNIQLO每周二會有折扣驚喜。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

日系品牌「UNIQLO」價格親民，提供不少隱藏版服務，深受台灣人的喜愛。一名前員工「穿西裝的阿順阿」在TikTok透露，逛UNIQLO的幾個訣竅，直言中島位置才是重點，還有內行補充，周二是更新最低折扣的日子。

「穿西裝的阿順阿」日前拍片提到，UNIQLO門口擺放新品，特價商品則位在中島區域，「T恤白菜價格，襪子打折後（49元）快要免費，西裝不是很推，但襯衫非常OK，周二來逛一定會有折扣驚喜。」

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影片掀起熱烈回響，不少網友洗版直呼，「讚！學到很多」、「去日本享更大折扣，原價比我們特價便宜」、「感謝說明，我要來去買了」、「這部超讚！ 秒懂」、「到日本直接三折」、「買過99跟190的」。

▲前員工曝，特價商品都放在中島區。（圖／翻攝自TikTok／穿西裝的阿順阿）

還有內行留言解釋，周二是改價格的時間，會更新最低折扣；而周五則是每周的折扣。另外，「UNIQLO感謝祭」將於明日開跑，從12月1日到7日下殺66折起，官網還有「最便宜99元起」專區可選購。

除了UNIQLO有超殺折扣，也有內行曝光，到日本居家品牌無印良品（MUJI）購物的省錢方法，MUJI實體店每隔數月就會推出「良品週間9折」活動，通常為期2周，結帳時持MUJI聯名卡或 MUJI passport App，就能直接打9折；不僅如此，每年換季也會推出出清折扣，部分服飾、寢織商品甚至出現6折優惠。

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