遭嗆「依賴中國引國安問題」　侯辦提2點：賴清德才是問題製造者

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近來主張開放中國大陸學生來台就業，民進黨總統參選人賴清德則說，侯友宜狠心要走依賴中國的老路，對中國不設防，會引發國安問題。對此，侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，賴清德主張台獨又反核，是真正的國安問題製造者。

李利貞指出，中華民國的國家安全面臨兩大挑戰，一是民進黨中斷兩岸交流，還提名台獨工作者賴清德選總統，只會挑釁、引發敵意，讓兵凶戰危險境加劇。二是錯誤能源政策，非核家園注定跳票，賴清德還規劃以天然氣為發電主力。台灣的天然氣仰賴進口，萬一碰上緊急狀況，儲存量不到兩周，賴清德解決不了能源問題，還創造國安危機。

李利貞也說，賴清德11月提出「陸生比照外籍生納入健保」，行政院立刻跟進，拍板明年陸生納保。現在卻拿兩岸議題做文章，噴政治口水，可見民進黨就是標準雙標黨，只許自己為了騙票開支票，不許他人務實提出兩岸交流策略。民進黨懷抱敵意、處處設防，變成阻擋觀光業和農漁業生計的高牆，這才叫狠心，這麼喜歡賣芒果乾，應該好好替台灣農民外銷真正的水果。

李利貞進一步說明，蔡英文任內，台灣對大陸的出口依賴度達到43.8%，是歷史最高紀錄，證明了民進黨口嫌體正直，口口聲聲宣稱ECFA是糖衣毒藥，執政八年也不敢停掉，就是因為知道大陸市場對台灣多重要。

李利貞說，民進黨只會喊口號，所謂出口市場多元化、分散化，根本就是一場笑話。不但CPTPP和RCEP進度看不到，也沒跟其他主要貿易國家簽FTA。根據主計總處最新宣布，今年經濟成長率下修至1.42%，是近14年來新低，這就是民進黨的執政成績，兩岸和經濟都不及格。

