侯辦拍「民進黨桃花榜」4影片！　嗆「性lie台灣」賴清德出來面對

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（30）日公布「賴團隊桃花榜」影片。新聞組副召集人錢震宇表示，民進黨近時爆發多起駭人聽聞的性醜聞，但民進黨總統參選人賴清德卻完全避而不談，「信賴台灣」變「性lie台灣」，因此今天透過四支影片、以及俄羅斯娃娃的概念，點出十位上榜的民進黨的大官、立委、家臣到發言人，喚醒賴清德的記憶，也讓民眾看看民進黨縱容桃色事件的本質。

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（30）日公布「賴團隊桃花榜」影片。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



競辦議題組召集人柯志恩表示，民進黨過去標榜性別平權，對於性騷擾更是強力譴責，然而這些事情發生在自己團隊身上時，卻發現標準完全不一樣，他們要問，到底是「白天的選民不清楚民進黨夜晚的黑」，還是民進黨說的全部都是假？而對女性來說，最不能接受的是，當民進黨政治人物爆發桃花問題，永遠把另外一半當作特赦的免死金牌，對太太來說無疑是最大的悲哀。

「權力是會讓一個人腐化」柯志恩強調，雖然這些事牽涉到個人的私德，但這些私德背後所代表的意涵是，當握有權勢的時候，往往會濫用，人民會擔憂未來如果執政，到底值不值得相信。而雖然賴清德在這次大選中標榜「美德」，還信誓旦旦告訴大家，品德是民進黨最高的指標，但面對這一連串的事件，卻始終沒有回應，請賴清德說清楚，你的美德背後，代表什麼樣的一個意涵？

發言人江怡臻也說，在民進黨眼裡，不論是道德、感情、還是桃花問題，一點都不重要，重要的就是選票而已，今天列舉了十個人，但如果把時間拉長，真的會桃花朵朵開，兩隻手數不完。而面對這麼多貪汙腐敗喜好財色的醜聞，賴清德身為黨主席，難道不覺羞愧？難道這就是民進黨的「美德」？

江怡臻指出，現在外有禽流感，內有「情流黨」，民進黨不只是個桃花黨，還是個因情慾氾濫無度，影響到公共利益乃至國家安全的政黨，從性侵、性騷、到性招待，根本道德淪喪，違法亂紀。過去民進黨強調自己是清廉、勤政、愛鄉土，但現在應該改為「寡廉 亂政 愛財色」，民進黨管不好自己，如何治理好國家？

江怡臻更呼籲，女生不能投給民進黨，因為民進黨會騙你們的感情；男生也不能投給民進黨，因為當民進黨傷害你們的姐妹、女兒的時候，會說沒關係，不用下台、不用辭職、不用退選，不用管社會觀感。

錢震宇表示，今天藉由俄羅斯娃娃的概念，其中最大最外層的娃娃賴清德，代表掩飾了大官鄭文燦、柯建銘，立委羅致政、王定宇、趙天麟，家臣陳宗彥、陳凱凌，發言人丁允恭、王必勝、谷辣斯等人的性醜聞，而除了今天所列出的十位人物，還有很多沒上榜的案例，未來也將發布影片一一讓民眾知道。



