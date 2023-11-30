小黃公車開進鹿谷鄉　蔡培慧爭取328萬經費推動偏鄉交通改善

▲立委蔡培慧爭取協助鹿谷增設「小黃公車」，解決偏鄉交通問題。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員遼闊，偏遠山區民眾的交通相當不便，立委蔡培慧長期推動改善，除增設大眾運輸路線，亦爭取328萬元經費協助鹿谷鄉開設幸福巴士「小黃公車」，使當地居民往返各地更加便捷。

蔡培慧28日邀請交通部公路總局、鹿谷鄉長邱如平、南投縣議員陳玉鈴等人前往鹿谷鄉永隆活動中心，與鄉親報告小黃公車之推動情形；蔡培慧表示，鹿谷鄉推動幸福巴士等大眾運輸工具已進入第3年，但因乘客數與每日班次較少等問題，無法實際滿足鄉親需求，她自3月份補選上任後，就積極為當地爭取交通資源。

蔡培慧說明，本次爭取經費協助鹿谷增設小黃公車，共分兩部分：一、固定路線，採每日定時定點的公車形式；二、隨叫隨到，在家撥打專線就會有司機前往接送，且不僅在鹿谷提供，亦可跨區移動，以後長輩外出或學生上下課，只要付公車票價，就可享不同的交通服務。

公路總局台中監理所長楊聰賢表示，南投大眾運輸不如都會區便利，因此長期推動以在地需求為主的交通服務，相信幸福巴士與小黃公車將提升民眾生活品質，並期待各鄉鎮網絡更加健全。

邱如平和陳玉鈴表示，許多鹿谷長輩、學生若要到外鄉鎮，都只能仰賴一天不到幾班次的公車，非常感謝蔡培慧長期關心在地交通發展的關心。