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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬文君發表慶富獵雷艦弊案紀錄片　蔡銘軒批：只為掩飾洩密醜聞

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選腳步逼近，爭取五連霸的國民黨立委馬文君深陷國艦洩密案醜聞，她日前發表「慶富獵雷艦弊案」紀錄影片，指出潛艦國造案有濃烈的百億慶富弊案既視感，並再點名潛艦國造案總召集人黃曙光當年身為決策者之一，卻撥付不必要的24億給慶富，因此更要強力監督國艦案、促成政黨輪替徹底查弊。

馬文君25日於其草屯服務處播放為時12分鐘的影片，片中由國民黨不分區立委候選人暨台南縣議員謝龍介擔任講述人，分析慶富獵雷艦和潛艦國造兩案同樣從招標程序就疑雲重重，國庫在執行過程中門戶洞開、搬錢出去不費吹灰之力，也同樣有來自最高層的政治力介入，同樣沒有任何文職武將為此案負上法律責任。

▲立委馬文君發表「慶富獵雷艦案」紀錄影片。（圖／馬文君競選團隊提供，下同）

▲立委馬文君發表「慶富獵雷艦案」紀錄影片。（圖／馬文君競選團隊提供，下同）

馬文君說明，兩案同樣是由她踢爆、告發，並且持續追查、緊盯行政部門，強調正因為自己在當年慶富獵雷艦案未能擋下數十、甚至上百億元公帑外流，至今感到遺憾，於是當取得潛艦國造的爆料資料後，為避免憾事重演，才加以強力監督。

馬文君指出，黃曙光同屬2案的關鍵決策者，在慶富獵雷艦案中時任海軍司令，卻撥付給慶富根本不必要撥付的24億元，因此不能輕縱潛艦國造或輕信黃曙光的說詞，也必須在明年促成政黨輪替，把當年的慶富、如今的潛艦2案都查清楚。

▲立委馬文君發表「慶富獵雷艦案」紀錄影片。（圖／馬文君競選團隊提供）

馬文君的對手、民進黨蔡銘軒則指出，獲國民黨提名不分區立委並在安全名單中的退役海軍二級上將陳永康，就因涉及慶富案而被監察院彈劾，並非馬文君所質疑「沒一個國防部官員被究責」，並酸道「慶富案有何內幕，可以請馬文君去問問自己的同黨同志（陳永康）」。

蔡銘軒批評，馬文君重提慶富案冷飯熱炒，只是企圖掩蓋自己被偵辦洩密的醜聞，而國民黨更提名慶富案被彈劾人為立委候選人，真是「人格分裂、黨格分裂」，如同藍白合破局的鬧劇一樣。

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