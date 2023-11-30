高雄必比登名店出狀況！「貳哥食堂」查到過期食品　慘吞6萬罰單

▲衛生局稽查16家餐飲業者及抽驗31件食品。上圖為合格業者。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局近日啟動網紅熱門餐廳稽查專案，抓到必比登名店「貳哥食堂」儲放過期食品，依法對業者開罰6萬元。另外，同樣入選必比登的「廖記米糕」，店內使用的辣椒醬被查到防腐劑超標，衛生局已請供應商轄管衛生局依法處辦。

為保障消費者飲食衛生安全，高雄市衛生局於今年9月至11月啟動媒體網紅熱門餐飲業者稽查專案，稽查16家餐飲業者及抽驗31件食品。

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衛生局說明，這次稽查項目包含牛豬原料原產標示、重組肉及注脂肉標示、日本食品產地標示、食品業者登錄、食品良好衛生規範(GHP)準則、產品責任險、逾期食品等項，計查察16家餐飲業，其中8家業者食品良好衛生規範(GHP)準則不符規定，經限期改正後複查合格。

其中一家業者「貳哥食堂」因貯存逾期食品，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項暨第44條規定裁處新臺幣6萬元。

▲鼓山區的「貳哥食堂」入列必比登。（資料圖／高雄市觀光局提供）

此外，衛生局也同時抽驗31件食品，檢驗衛生標準、防腐劑、甜味劑、環氧乙烷等項，其中「廖記米糕」店內所使用的辣椒醬被檢出苯甲酸1.762g/kg超標(正常標準:1.0 g/kg以下)。衛生局已移請供應商轄管衛生局依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條規定處辦。

鼓山區的「貳哥食堂」，曾入選為觀光局「高雄日嚐366」活動店家之一，招牌菜為「化骨醬燒秋刀魚」，魚骨燉煮至軟綿可食，鮮美魚肉伴以香甜醬汁，非常下飯。「廖記米糕」則是橋頭老街的經典美食之一，目前已傳承到第三代經營。店裡的招牌筒仔米糕，使用在來米並以特製的陶瓦筒蒸煮，配上肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜，令人百吃不厭。

▼高雄市衛生局稽查結果。（圖／衛生局提供）