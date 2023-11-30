高雄職業之花「霸氣頭家嬤」人氣神輾壓　萬人讚爆：冠軍出爐了

▲頭家嬤已高齡85歲，但精神氣色都相當好。（圖／翻攝自臉書／K Taiwan）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄在地人創立的臉書粉專「K Taiwan」近日舉辦店員之花比賽，吸引許多在地人投稿，各個飲料店之花、餐飲業之花爭相比美；其中，高雄火鍋店「王宮鍋物」的頭家嬤也來參賽，高齡85歲的她人氣爆棚，上萬網友讚爆洗版，「實力派冠軍！」

「K Taiwan」昨日發文，表示「王宮鍋物」85歲的頭家嬤阿娥也確定參賽了，只見阿嬤雖然頭髮已花白，但氣色和精神都相當好，更莫名有種強大氣場。

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粉專小編也幽默笑說，「頭家嬤會在店裡唷！挑戰合照了啦！不想努力的可報名。」

▲阿娥獲得壓倒性的高人氣。（圖／翻攝自臉書／K Taiwan）

沒想到，霸氣頭家嬤參戰後，人氣輾壓一票年輕男女，獲得超過1.2萬讚，大票網友留言洗版，高喊「憑實力店花」、「終身成就獎」、「頭花阿娥加油」、「資深美女」、「一定要給阿嬤一個讚」、「阿嬤第一名」、「我給滿分」、「冠軍出爐了」、「第一次看到全憑實力參戰的女生，第一次在這留言就獻給這美女了」、「這個我可以」。

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