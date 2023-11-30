　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄翁被水泥車輾過！人車卡輪下…搶命3hrs傷重不治

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(30日)上午發生一起恐怖車禍，一部水泥預拌車行駛於美都路南往北方向，於遼寧三街路口右轉，疑似視線死角，與騎乘電動代步車的老翁發生碰撞，老翁當場被水泥預拌車前輪輾過，經救護人員救出後送醫，但遺憾仍傷重不治。

這起事故發生在30日11點5分，警消獲報，三民區美都路發生交通事故，消防隊到場時，發現一名老翁被水泥預拌車前輪輾壓，卡在車底動彈不得，救護人員將他救出後，發現老翁腦出血、肢體變形，已無呼吸心跳，緊急將他送往醫院急救。

老翁被送往高醫搶救，經醫護搶命3個小時，老翁因傷勢過重，仍宣告不治。

▲▼高雄車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼老翁捲進車輪底下，救出時已無生命跡象。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄車禍。（圖／記者吳世龍攝）

警方調閱路口監視器，當時85歲的陳姓男子騎電動輔助自行車於美都路南往北方向直行，61歲蔡姓男子則駕駛水泥預拌車在同向道路上，於遼寧三街路口右轉時，與陳男發生碰撞。

蔡姓司機則表示，當時他車速不快，真的沒看到旁邊有人。蔡男經酒測，酒測值為0，無酒駕情事，警方表示，肇事原因初步分析，疑為蔡男駕駛預拌混凝土車右轉彎，未依規定先駛入外側車道而肇事，詳細肇事原因及責任仍待後續交通大隊進一步分析鑑定。

ET快訊
分析／藍白分手滿「週」歲　「柯盈配」深陷3困境民調跌破20%
快訊／陳凱倫逼隊友妻口交！　二審判決出爐
快訊／中職6球團繳交60人名單！　陳禹勳、郭嚴文沒被列入
放棄美國籍流程一次看　吳欣盈若出示1文件不用等中選會公佈
快訊／00878換股了！增聯電3檔　刪開發金4檔
快訊／富邦悍將廖柏勳申請任意引退！
年終5個月空服員嫌太少　怒嗆：至少要10個月！長榮回應了
餐廳闆娘遭男客侵犯！　兒聽呼救「誤認狗吠」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國3施工清掃車遭撞！小貨車頭瞬間變形　駕駛頭部撕裂傷送醫

中職前球星逼隊友妻口交！「想強X妳」掏鳥求洩慾　二審獲減刑

合歡山公路臭味四溢！警攔獲不肖業者偷運300包雞糞上山

快訊／國1嚴重車禍！轎車猛撞「緩撞車整台被鏟起」　碎片炸一地

女傳懷孕超音波+嬰兒照騙58萬　前男友要看「我們的寶貝」揭騙局

勇警追3年！逮製毒師徒3人組...抄億元喵喵　邊流淚邊抓人畫面曝

棄單魔人惡整雞排店！訂20份要送南投醫院洗腎室　判拘役20天

阿北爬屋頂鄰居急報案！消防車也來了　阿伯超歹勢：我在鎖螺絲

餐廳闆娘遭男客侵犯！兒聽呼救「誤認狗吠」　驚險救母過程曝

桃園女駕駛恍神！路向左彎她直直開　衝進二手家電行...車頭全毀

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

國3施工清掃車遭撞！小貨車頭瞬間變形　駕駛頭部撕裂傷送醫

中職前球星逼隊友妻口交！「想強X妳」掏鳥求洩慾　二審獲減刑

合歡山公路臭味四溢！警攔獲不肖業者偷運300包雞糞上山

快訊／國1嚴重車禍！轎車猛撞「緩撞車整台被鏟起」　碎片炸一地

女傳懷孕超音波+嬰兒照騙58萬　前男友要看「我們的寶貝」揭騙局

勇警追3年！逮製毒師徒3人組...抄億元喵喵　邊流淚邊抓人畫面曝

棄單魔人惡整雞排店！訂20份要送南投醫院洗腎室　判拘役20天

阿北爬屋頂鄰居急報案！消防車也來了　阿伯超歹勢：我在鎖螺絲

餐廳闆娘遭男客侵犯！兒聽呼救「誤認狗吠」　驚險救母過程曝

桃園女駕駛恍神！路向左彎她直直開　衝進二手家電行...車頭全毀

國3施工清掃車遭撞！小貨車頭瞬間變形　駕駛頭部撕裂傷送醫

中醫大附醫「全球首創CAR-T新藥」翻轉難治癌！「智海系統」受亞洲矚目

全家鮮食營收佔比突破3成　今年創下逾50億元業績

明基佳世達醫療艦隊聚焦AI智慧醫療　搶攻東南亞醫療商機

高國慶確定明年轉教練　統一獅規劃簽回3人

林襄邀女記者「親手驗明正身」！自爆光牙齒就砸70萬

台南法拍會　五十鈴貨車、ALTIS一元起標

DJ SODA「PO全黑圖」吐急診原因！來台超操行程曝：連續3週沒休息了

靠棒球迎事業第二春！　樂團主唱加碼公開好消息

專訪／CCCE城市盃學生親上轉播前線　理事長：電競邁向「虛擬運動」新潮流

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

社會熱門新聞

國3香山段嚴重車禍！小貨車駕駛拋車外亡

郵局行員A客戶存款丟飯碗　淪飲料店打工仔

清晨賣水果遇死劫！情侶天人永隔

台南農夫自學做炸彈　試爆10次嚇壞當地人

北市1女深夜墜樓　送醫搶救中

15歲國中妹竟當車手！長髮+OL套裝騙50萬

即／台78線深夜嚴重車禍　小貨車追撞聯結車

內湖富家子吸毒敗家…借錢不成捅死阿姨！

撞擊畫面曝！水泥車「內側車道右轉」輾85歲翁

拐人柬埔寨當豬仔《角頭》李振豪再判18年

要6萬購毒遭拒怒殺阿姨！退休高中名師最後身影曝

神鬼女會計盜領公司上億元　老闆做這事慘了

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼PO網：我比YA

即／中信紅火案更三審宣判　辜仲諒無罪

更多熱門

相關新聞

快訊／國3小貨車與施工清掃車碰撞　占用外線道

快訊／國3小貨車與施工清掃車碰撞　占用外線道

國道3號南向199.4K、彰化系統路段今(30日)下午1時38分許傳出事故，現場一輛小貨車與另輛施工清掃車發生碰撞，事故占用外側車道，幸後方車流未回堵，提醒用路人小心駕駛。目前相關單位已到場，事故尚未排除，詳細肇因尚待釐清。

高雄必比登「貳哥食堂」　查到過期食品罰6萬

高雄必比登「貳哥食堂」　查到過期食品罰6萬

撞擊畫面曝！水泥車「內側車道右轉」輾85歲翁

撞擊畫面曝！水泥車「內側車道右轉」輾85歲翁

即／高雄女3樓墜下！重摔路邊車頂送醫

即／高雄女3樓墜下！重摔路邊車頂送醫

1坪價差16萬！　高雄3區「賣舊換新」難度高

1坪價差16萬！　高雄3區「賣舊換新」難度高

關鍵字：

高雄三民一分局車禍

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

柯文哲總統局結束了？　吳子嘉：若吳欣盈不具資格恐無法參選

《超偶》張龍捐肝救父！

莊群施新歌宣傳照變遺照！　媽媽靈堂哭整天

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面