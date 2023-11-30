快訊／高雄翁被水泥車輾過！人車卡輪下…搶命3hrs傷重不治

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(30日)上午發生一起恐怖車禍，一部水泥預拌車行駛於美都路南往北方向，於遼寧三街路口右轉，疑似視線死角，與騎乘電動代步車的老翁發生碰撞，老翁當場被水泥預拌車前輪輾過，經救護人員救出後送醫，但遺憾仍傷重不治。

這起事故發生在30日11點5分，警消獲報，三民區美都路發生交通事故，消防隊到場時，發現一名老翁被水泥預拌車前輪輾壓，卡在車底動彈不得，救護人員將他救出後，發現老翁腦出血、肢體變形，已無呼吸心跳，緊急將他送往醫院急救。

老翁被送往高醫搶救，經醫護搶命3個小時，老翁因傷勢過重，仍宣告不治。

▲▼老翁捲進車輪底下，救出時已無生命跡象。（圖／記者吳世龍攝）

警方調閱路口監視器，當時85歲的陳姓男子騎電動輔助自行車於美都路南往北方向直行，61歲蔡姓男子則駕駛水泥預拌車在同向道路上，於遼寧三街路口右轉時，與陳男發生碰撞。

蔡姓司機則表示，當時他車速不快，真的沒看到旁邊有人。蔡男經酒測，酒測值為0，無酒駕情事，警方表示，肇事原因初步分析，疑為蔡男駕駛預拌混凝土車右轉彎，未依規定先駛入外側車道而肇事，詳細肇事原因及責任仍待後續交通大隊進一步分析鑑定。