別跟錢過不去！高雄發錢「最高1萬」5千人還沒領　1／2最後期限

▲高市府發放重陽禮金，仍有5229人未領取。（圖／記者邱顯燁攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府今年發放重陽禮金，百歲人瑞最多可領到1萬元，總計近53萬名長輩受惠，發放金額達8.5億元。不過截至昨日，仍有5229人尚未領取，市府提醒，最後期限是明年1月2日。

高雄重陽敬老禮金依年齡級距發給不同金額，55至64歲原住民及65至79歲長輩去年發1000元，今年79歲以下加發500元，也就是說可以領到1500元。80至89歲長輩發給1500元，90至99歲長輩發給5000元，100歲以上人瑞發給1萬元。

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▲重陽禮金依年齡級距發給不同金額。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局表示，今年度重陽敬老禮金由各區公所於10月6日至10月31日，派員親自送達或以轉帳方式匯入帳戶，但有部份長者因致送期間不在或因故尚未領取，為落實崇敬長者之意，至2024年1月2日止皆可至高雄市政府社會局老人福利科(高雄市苓雅區四維三路2號9樓)補領，長輩須攜帶個人身分證及私章，若為他人代領，須攜帶長輩及代領人2人的身分證及私章。

社會局提醒，民國47年12月31日(含)前出生，今(112)年6月30日以前即設籍高雄市，且9月23日以前戶籍皆未曾遷出且尚未領取重陽敬老禮金的長者，儘速至社會局補領，逾期則視為放棄，不再另行補發。