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嘉義縣環保局籲稻草不焚燒　翻耕回歸土地再利用

▲▼ 改善空污稻草不焚燒 環保局呼籲稻草翻耕回歸土地再利用 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 改善空污稻草不焚燒 環保局呼籲稻草翻耕回歸土地再利用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

二期稻作陸續收割，環保局加強取締露天燃燒違規行為，已增派13名人力加強巡查管制，提醒農友切勿焚燒稻草，稻草是非常寶貴的資源，能翻耕回饋土壤增加肥力，透過回收再利用，也是農業循環經濟的一環。

▲▼ 改善空污稻草不焚燒 環保局呼籲稻草翻耕回歸土地再利用 。（圖／嘉義縣政府提供）

焚燒稻草會釋放大量有害物質，包括細顆粒物 (PM2.5)、一氧化碳、揮發性有機化合物和其他有害氣體；這些污染物不僅對環境造成長期損害，恐還會對人體呼吸系統造成嚴重影響，尤其是對患有哮喘和其他呼吸道疾病的人群更是如此。

▲▼ 改善空污稻草不焚燒 環保局呼籲稻草翻耕回歸土地再利用 。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，若於道路旁露天燃燒還會導致駕駛能見度下降，增加交通事故的風險，將稻草切碎翻耕入土掩埋並再輔以益生菌肥加速分解，以增加土壤肥力，或是將其回收再利用，藉以改變傳統的稻草焚燒觀念，不僅能減少空氣污染，還能促進土壤健康和生物多樣性及提倡農廢資源再利用。

▲▼ 改善空污稻草不焚燒 環保局呼籲稻草翻耕回歸土地再利用 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局長張輝川表示，嘉義縣稻草露天燃燒比率已連續四年維持在1%以下，大部分農友都採取現地翻耕掩埋方式處理稻草，近日有查獲少數民眾僥倖利用假日焚燒，環保局也已成立13人的臨時巡查小組，不分平假日加強主要稻作種植區的巡查與宣導工作，搭配先進的科技化工具，如:AI煙霧辨識系統、UAV空拍機、衛星遙測火點技術與空氣品質感測器，以有效控制並取締露天燃燒行為。

▲▼ 改善空污稻草不焚燒 環保局呼籲稻草翻耕回歸土地再利用 。（圖／嘉義縣政府提供）

按空氣污染防制法規定，無有效防制設備，露天燃燒稻草致產生明顯空氣污染物散布空氣中民眾，將裁處1200元至10萬元以下罰鍰；違反者若為工商廠、場，將處10萬元至500萬元以下罰鍰；若民眾在夜間、假日以及秋冬季空氣品質不良期間違規者，亦會加重裁罰；環保稽查全年無休，環保局將持續加強巡查和稽查工作，請大家攜手合作，採取環保友善的稻草處理方式。

 
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