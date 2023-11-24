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50天累計19例死亡！防堵流感疫情擴散　嘉縣4校5班「緊急停課」

嘉義縣本周有4所校園出現流感症狀，共5班緊急停課3至5天。（示意圖／劉耿豪攝）

▲嘉義縣本周有4所校園出現流感症狀，共5班緊急停課3至5天。（示意圖）

圖、文／CTWANT

入冬是流感病毒的好發期，每天中標人數不斷向上攀升，不到2個月的時間全台已累計158例流感重症個案，其中19例死亡。嘉義縣本周有4所校園出現流感症狀，為了防堵群聚疫情擴散，共5班緊急停課3至5天，改採遠距教學或另行補課。

嘉義縣政府教育處體育保健科長黃宏鼎指出，接獲3所國小共4班及高中1班通報，學生出現流感及類流感症狀，緊急針對共5班級施以預防性停課措施，預計停課3至5天，改採線上遠距教學或復課後實體補課。

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嘉縣衛生局表示，各大校園目前尚未傳出流感重症個案，但為了防堵群聚疫情擴散，若班級有3分之1學生出現流感症狀，則建議停課；另外截至21日校園流感疫苗接種率達77.83％，近期將進行第二輪疫苗施打。

事實上，本流感季自10月1日至11月20日止，已累計158例流感併發重症個案，且其中19例死亡均未接種流感疫苗、具慢性病史。對此，疾管署呼籲，施打疫苗是預防流感最有效的方法，可減少流感併發重症風險、降低死亡率，請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種。

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