來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華12／1登場　技藝傳承親子同樂好時光

▲▼ 第八屆來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華 三昧堂年輕派挑大樑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣每年知名的大型偶戲盛會「來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」，12月1日至10日即將在嘉義縣表演藝術中心登場，一年比一年盛大，園區內除布袋戲演出，還有真人版COSPLAY走秀、各式工作坊，是技藝傳承與親子同樂的最佳選擇。

今年已舉辦第8屆的來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華，活動主軸是技藝傳承，跟隨三昧堂十一年的王怡文與莊謦瑋兩位年輕人自己新創布袋戲團，分別以掌中戲和金光戲在嘉義縣表演藝術中心園區內演出，另外還有首次跨界與歌仔戲服裝知名設計師邱聖峰聯名創作的歌仔戲風格戲偶，加上國寶級藝師施麗梅的春仔花與陳明山的布袋戲道具工作坊，展現三昧堂多年為文化傳承的努力。

來嘉玩偶活動包括掌中戲、金光戲、電視布袋戲與COSPLAY大匯演，展覽廳內還有近百尊布袋戲偶展，施麗梅春仔花作品展，陳明山布袋戲佈景戲台展覽，周邊還有布袋戲外拍活動，春仔花、布袋戲佈景彩繪、造型氣球、布袋戲道具與簇絨地毯工作坊。

民眾還可以體驗布袋戲演出戲台，操作大型布袋戲偶與角色扮演等，利用表藝中心園區各景點舉辦布袋戲各種活動。12月2日星期六上午11點將於表藝中心芙蕖廳舉辦開幕茶會，揭開一連串活動的序幕，歡迎全國各地民眾蒞臨參加。