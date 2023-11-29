嘉義縣立委候選人推玩具傳愛活動　呼籲關注社會弱勢群體

▲▼嘉義縣山區立委候選人陳冠廷推出聖誕節玩具傳愛活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣山區立委候選人陳冠廷發起聖誕節玩具傳愛活動，即日起至12月10日募集二手玩具及童書等物資，競選總部志工將依年齡層把物資分門別類，消毒包裝整理，再分享給育幼院孩童，讓院童們在歲末感受溫暖歡樂。

陳冠廷表示，選舉也可以歡樂有溫度，讓競選總部成為一個分享愛的平台，希望透過此外發揮拋磚引玉效果，喚起社會對弱勢群體的關注。

陳冠廷表示，他有二個學齡前孩子，常常會唸書給孩子聽，陪孩子一起玩玩具，他深深明白小朋友在成長過程中，隨著年齡層不同，需要的玩具也不同，許多玩具會慢慢遺留在角落裡。但這些玩具其實還很新，狀態還很好，丟掉可惜，不丟又佔地方，若能把這些二手玩具轉交給育幼院孩童，讓孩童們也能開心歡度聖誕節，不僅讓玩具發揮更大功能，同時符合聖誕節的奉獻感恩精神。

有二個寶寶的邱媽媽表示，她常常不知道該怎麼處理小朋友已經不玩的玩具，這些玩具其實還很新，丟掉也可惜，陳冠廷舉辦這樣的捐贈募集活動，很符合環保，可以讓玩具、童書永續下去，還可以教小朋友惜福感恩，這活動真的很棒！

有一個幼女的郭媽媽說，每次收到別人分享給女兒的玩具，女兒都很高興，她都會在臉書PO文紀錄下來，她很欣慰有候選人能發揮影響力帶頭募集玩具、童書，讓育幼院的小朋友也能感受到這種歡樂。

陳冠廷表示，競選總部收到捐贈的玩具、童書後，會由志工檢查玩具的安全性、完整性，把關挑選出狀況仍然不錯的，再消毒、整理，依年齡層分門別類，最後包裝送給縣內的育幼院，致贈對象暫以縣內育幼院為主，如果募集的物資數量很大，再考慮分送外縣市。

陳冠廷說，許多鄉親非常熱情的想捐贈食物，由於食物有食用效期等食安問題，不易處理，所以本次活動不收食物，只收完整的玩具與書籍，還請鄉親見諒。目前暫時設定把募集的物資送給縣內各育幼院，如果數量很大，也可能考慮送到外縣市。

募集物資地點為竹崎競選總部，地址：竹崎鄉灣橋朴子埔177號；電話：05-2791100，有任何問題歡迎私訊粉絲專頁：https://www.facebook.com/Kuantingvision?mibextid=LQQJ4d