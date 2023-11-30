郭昱晴被嗆「明年是立法院綠畜」喊告：有本事別躲在暗處

記者黃翊婷／綜合報導

演出校園劇《麻辣鮮師》走紅的女星郭昱晴被列入民進黨不分區立委名單，沒想到消息公布後，她的臉書竟遭到網友留言嘲諷「明年妳是立法院的綠畜」，她昨日（29日）深夜在臉書貼出留言截圖，直接點名要求網友道歉，否則就要提告，「有本事公然侮辱，就別縮著躲在暗處！」

▲郭昱晴在民進黨不分區立委名單位列第12名，落在綠營所估的安全名單中。（圖／翻攝自Facebook／郭昱晴）

民進黨中執會15日通過不分區立委名單，力拚國會過半，其中包含被封為台版「非常律師禹英禑」的律師陳俊翰、演出校園劇《麻辣鮮師》走紅的女星郭昱晴、靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳、醫師王正旭等人。

▲郭昱晴公開網友留言截圖。（圖／翻攝自Facebook／郭昱晴）

不過，消息公布之後，卻有網友跑到郭昱晴的臉書留言攻擊，內容除了批評民進黨執政無作為、官員素質差、司法敗壞、經濟亂七八糟等等，還直接對郭昱晴開嗆，「明年妳是立法院的綠畜，台灣人民會更嚴厲看緊一群綠畜所作所為」。

當時郭昱晴立刻在留言下方回應，要求該名網友公開道歉，不然就等著被告。郭昱晴29日深夜在臉書貼出該名網友的留言截圖，並再次要求道歉，「我敬告你立刻向我道歉！結果你封鎖我⋯⋯逃離我粉專！應該已來不及了喔！別人為什麼要容忍你的言語霸凌？有本事公然侮辱，就別縮著躲在暗處！」