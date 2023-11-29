國台辦轟「獨獨配」　賴清德競總：挑撥是非政治操弄

▲賴清德與蕭美琴搭檔競選。（左圖／總統府提供／右圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對中國大陸國台辦發言人陳斌華抨擊「賴蕭配」是「獨獨配」，只會毒害台灣前途命運，賴清德競選總部發言人陳世凱今（29）回應，國台辦一再挑釁、惡言相向，恐嚇台灣人民，無助改善兩岸關係。他呼籲，維持台海的和平穩定是兩岸共同的責任，中國必須正視中華民國台灣的民主成就，尊重台澎金馬人民民主自由的生活方式。

陳世凱表示，在日前舉辦的拜習會中，美國總統拜登重申希望台海穩定、維持現狀的立場，對於明年即將到來的大選，拜登也反對中國介入選舉，然而國台辦卻一再挑撥是非，進行政治操弄，試圖靠恐嚇言論來影響台灣選舉，相信國人自有判斷。

陳世凱再次強調，台海和平穩定是國際高度共識，賴清德未來將站在總統蔡英文的四個堅持基礎之上，推動「和平四大支柱行動方案」，並願意在對等尊嚴的前提下，與中國進行溝通與交流，促進兩岸人民福祉，維持台海現狀與印太地區的和平穩定。

民進黨回應，中共當局應立即停止一再對台灣惡言相向、指手劃腳，這些作為對改善兩岸關係沒有任何幫助，只會進一步加深台灣人民對中國的負面印象。

民進黨指出，其對兩岸關係的「承諾不變、善意不變」，願意在不設前提下展開兩岸良性互動，同時也堅持兩岸關係應奠基於「和平、對等、民主、對話」的基礎之上，呼籲中共當局，唯有正視對方的善意，兩岸才有可能相向前行，共同打造和平穩定、互惠平等的發展前景，造福雙方人民。

此外，立法院長游錫堃也透過臉書表示，「陳斌華發言人，你是藉機罵毛澤東與周恩來嗎？」遠自民進黨正副總統參選人賴清德與蕭美琴兩人出生前的1945年起，「中央革命軍事委員會」的毛主席、周副主席，一直是最密切的政治搭檔，而他們兩個，在1947年之前，也都曾經公開主張「台灣獨立」，他倆才是開風氣之先，道道地地的「獨獨配」。

游錫堃說，「陳發言人，我很敬佩你的聰明才智，我推測你很認同自由民主、很瞭解自由民主的可貴，所以很想罵一罵沒有帶給中國自由民主的開國領導人毛澤東、周恩來，所以藉罵賴蕭獨獨配而一舉兩得！你真是太聰明了！佩服你！」