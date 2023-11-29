快訊／未來舉辦勞資發展會議　賴清德：鼓勵資方勞退提撥高於6%

▲民進黨總統參選人賴清德出席勞團舉辦的政見發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（29）下午出席勞團舉辦的政見發表會，他致詞時宣示，「只要政府在，勞保基金不會倒，勞工權益會獲得保障」，並提未來施政兩大重點表示，若當選總統，承諾政府資源持續撥補挹注，政府也一定會擔負勞保最終支付責任，勞工權益一定可以獲得保障。

賴清德致詞時表示，民進黨政府自2020年起開始撥補勞保基金，這是過去的國民黨完全沒有做的事。他細數，2020年撥補200億元、2021年撥補220億元、2022年300億元，今年則撥補450億元，再加上疫後特別預算300億元，4年來總共挹注勞保基金1470億元，明年2024年撥補勞保基金的額度，則將提高至1200億元，預計5年總共投入2760億元，這是過去的執政黨從未有過的。

賴清德也談及勞工退休金議題，他說，他個人支持資方獲利，應該分潤給勞工，不管是增加薪水、改善勞工條件等，未來他除了會發展經濟、帶動就業機會、提高薪資，從而讓勞工退休生活更有保障外，也會建立一套鼓勵機制，讓資方提撥高於6％，此外，也會建立鼓勵機制，讓勞工自提，未來他會舉辦勞方、資方經濟發展會議，促成勞資可以魚幫水、水幫魚。

至於產業發展延伸企業併購的問題，賴清德提及，新的時代已經來臨，他的主張是，合法的合併公司，政府一定支持，但他反對惡意併購，合併後勞工權益若無法比以前更好，至少也不能比以前差。他說，勞工對產業、對公司、對經濟有很大的貢獻，金融機構應在整併過程中，與員工、工會充分溝通及良性互動，維護勞工權益及勞動相關法令。

會中，賴清德也明確提及3點承諾，包括：第一，完成並落實「最低工資法」立法；第二，推動深度的積極就業政策，納入「精準媒合的資訊系統」和個人輔導，提升媒合和職訓效率；第三，一定要強化保障非典勞權，要讓工作的彈性化，是對勞工有益、有幫助的彈性，不僅僅只是對企業的彈性，更重要的是杜絕假承攬真雇傭的狀況。