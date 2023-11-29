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爆白不分區擋吹哨法是要黃國昌懸崖勒馬？　邱顯智：尊重他的決定

▲▼時代力量舉辦「解密黑金候選人：誰在幫永豐集團阻擋揭弊者保護法？」記者會 邱顯智 余佳蒨 李兆立。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量舉辦「解密黑金候選人：誰在幫永豐集團阻擋揭弊者保護法？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（29日）召開記者會，指出民眾黨不分區立委候選人吳春城接受財團委託，監測、阻擋「揭弊者保護法」立法，還特別鎖定時代力量以及黃國昌的吹哨者保護協會。對於媒體詢問，爆料是否要挽回黃國昌？立委邱顯智回應，黃國昌跟監控、阻擋揭弊者保護法的人列同一個名單，非常諷刺，若他想要繼續了解，時代力量可以提供相關資料讓他瀏覽，至於要怎麼決定就尊重個人選擇。

邱顯智提到，吳春城的戰國策集團，長期接受永豐集團委託，執行監測、阻擋「揭弊者保護法」立法的專案，其中特別鎖定黃國昌的吹哨者保護協會以及時代力量的動向。邱表示，根據吹哨者爆料，從2019年開始，「戰國策傳播集團」就是「永豐集團」旗下各公司長期穩定的合作夥伴，簽訂「議題研究」、「政策年約」、「數位年約」等多項委託案，每年金額將近千萬，5年總額高達近5千萬。

記者會中，邱顯智也要求，柯文哲、黃珊珊應具體回答三個問題：第一，請問黃珊珊，吳春城是不是你推薦的人選？第二，請問黃珊珊，你是否與永豐何家熟識，並且向何壽川承諾，不會把黃國昌排入不分區，就算真的排入，也絕對不會讓黃國昌當法務部長？第三，請問柯文哲、黃珊珊，你們是否全然知情戰國策與永豐集團的合作關係？

對於黃珊珊是否承諾不讓黃國昌當法務部長的說法，邱顯智回應，這是吹哨者的資料，戰國策創辦人吳春城、負責人張美慧定期跟永豐集團報告，包含時力、黃國昌以及推動揭弊者保護法團體的動向跟進度。

此次爆料是希望黃國昌懸崖勒馬？邱顯智表示，這當然要尊重黃國昌個人決定，但黃國昌過去如此努力推動吹哨者保護法，現在卻跟監控黃國昌、阻擋揭弊者保護法的戰國策創辦人同列一個名單，到底是要釋放什麼訊息？看到這樣的狀況確實非常諷刺，若黃國昌想要繼續了解，時代力量可以提供相關資料讓他瀏覽，至於他要怎麼決定就尊重個人選擇。

媒體詢問，踢爆此事是否要和民眾黨搶票？邱顯智表示，這不是搶票問題，「若是我當然恥於與這種人為伍、會強力批判這種人，這個法案攸關公益，老百姓辛苦繳稅，卻被貪官污吏中飽私囊，絕對不能接受，才要推動這項法律，讓揭弊者得到最起碼保障，對於這種為了利益阻擋法律進程的人，當然要強力批判，這就是亂搞嘛！」

邱顯智表示，這些貪官本來就應該透過制度防堵，揭弊者保護法、不法關說罪、不法餽贈罪、棄保潛逃罪，這都是時代力量推動重要改革法案，民進黨執政8年還在原地踏步，處心積慮要阻擋法案的人當然非常不應該。
 

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