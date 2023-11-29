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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨內部民調：侯友宜超車柯文哲　選戰回歸「藍綠對壘」

▲▼民進黨秘書長許立明。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨秘書長許立明。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰三咖督情勢底定，據轉述，民進黨秘書長許立明今（29）在中常會指出，根據內部民調，從上周至今藍營支持者表態率超高，目前聲勢的確比較強，也使得民調結構回歸到「藍綠對壘」的正常結構；黨內人士透露，國民黨總統參選人侯友宜超車民眾黨總統參選人柯文哲，但並沒有超越民進黨總統參選人賴清德。

據轉述，許立明今天在中常會黨務報告階段談及，相信大家都很關注上禮拜「君悅飯店事件」，藍白陣營相互過招攻防，且就民進黨內部民調及媒體釋出的民調來看，藍白到禮拜五登記截止後，幾乎都呈現「藍白陣營表態率非常高」的狀態。

許立明進一步解釋，從周五至周二各家媒體釋出的民調來看，特定陣營的表態率非常高，使民調結構「回歸到正常」，意即現在藍營的聲量比較大，藍營與白營的地位相互交換了，目前看起來，藍營的聲勢的確比較強，某種程度上，藍營的支持者還在亢奮的階段。

許立明分析，面對三咖督選舉，民進黨真正要謹慎面對的是兩面作戰的局面，所以，必須謹慎面對各個議題攻防。

黨內人士說明，回歸常軌的意思是「兩軍對壘回歸藍綠」，根據長期觀察趨勢，民眾黨區域立委只提名11席，導致柯文哲沒有什麼行程，地方實力就是這樣，這也使得藍營近期表態率超高。

另對於國民黨「侯康配」，據轉述，許立明會中談及，侯友宜邀請趙少康擔任副手，幾乎全盤接受戰鬥藍向中國傾斜的主張，包括重啟服貿、貨貿談判，以及主張開放中生來台就業等，一步步想要把台灣鎖回中國的傾象特別明顯。

此外，許立明也談及，這兩天最大的消息是，昨日台股大盤收盤，加權指數超越香港恆生指數，是近31年來首次超越，代表這7年多來全體台灣人民的努力，以及政府執政的努力，同時證明總統蔡英文帶領台灣走向世界，而不是走回中國，使台灣在經濟、股市上面可以獲得如此亮麗的成績。

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