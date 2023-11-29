中選會：1215公布總統、副總統候選人名單

▲民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選倒數45天，各界關注的總統副總統選舉上演「三腳督」戲碼，由民進黨的「賴蕭配」、民眾黨的「柯盈配」與國民黨的「侯康配」競逐大位。中選會29日表示，刻正進行相關資格審查，將於12月15日公告第16任總統、副總統選舉候選人名單。

中選會在112年11月20日至11月24日受理第16任總統、副總統選舉候選人登記，民進黨推薦的賴清德、蕭美琴在11月21日，民眾黨推薦的柯文哲、吳欣盈及國民黨推薦的侯友宜、趙少康則在11月24日申請登記為總統、副總統候選人，各組候選人於申請登記時均繳交授權查證外國國籍同意書，中選會已於112年11月27日依法循例函請外交部協助查證。

中選會表示，目前刻正進行第16任總統、副總統選舉候選人資格審查作業，將於112年12月5日前召開委員會議審定總統、副總統選舉候選人名單，並於12月15日公告第16任總統、副總統選舉候選人名單。

▲民進黨副總統參選人蕭美琴、國民黨副總統參選人趙少康、民眾黨副總統參選人吳欣盈。（合成圖／ETtoday資料照）