再踢爆綠議員棄養事件　國民黨曝錄音檔揭何欣純「摸頭受害者」

▲國民黨今早召開「綠民代棄養母女案，踢爆重量級女民代知情卻護航！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨本周一召開記者會，踢爆民進黨台中市議員蔡耀頡「棄養子女」、「外遇劈腿」，今（29）日上午再度舉辦記者會，爆料民進黨立委何欣純明知蔡劈腿、棄養情事，卻對女方當事人「摸頭」，根本就是全黨包庇、護短，放任渣男不斷傷害女生，這樣的政黨跟民代，不值得人民投票給他們。

國民黨台北市議員柳采葳、發言人楊智伃今早召開「綠民代棄養母女案，踢爆重量級女民代知情卻護航！」記者會，針對蔡耀頡交往女子後卻外遇劈腿，甚至棄養母女一事揭露錄音檔，顯示何欣純不僅是對當事人C女「摸頭」，更清楚表達無法處理，甚至說「妳要切開來看，他是公私領域啦！他能不能當議員，讓民眾來選擇」等語，根本就是全黨包庇。

楊智伃表示，蔡耀頡遭踢爆始亂終棄、棄養母女，而蔡耀頡現擔任民進黨立委候選人江肇國、何欣純以及總統候選人賴清德的重要輔選幹部，當事人C女曾找何欣純訴說蔡的惡行，卻得到社會自有公評的敷衍回應。楊指出，根據公布錄音檔內容，當事人C女訴說，蔡耀頡的行為很不OK時，何欣純卻打斷說，他OK不OK、能不能當議員？要切割來看，社會自有公評，讓民眾來選擇。

楊智伃指出，何欣純表達的意思，就是蔡耀頡能不能當議員跟私德沒有關係，是兩碼子事，當事人C女找何陳情，竟然得到這樣的回應。楊進一步表示，從事件發生的時序來看，何早在9月9日就接獲陳情，10月3日第一次開庭，甚至11月24日平面媒體爆料出來後，11月26日還是讓蔡耀頡一起上台、持續輔選；令人質疑何欣純缺乏同理心之外，是否認同蔡始亂終棄嗎？「何欣純說的幸福『純在』，是存在別人的不幸福之上嗎？」

柳采葳則指出，蔡耀頡「棄養事件」曝光之後，何欣純仍堅持找蔡耀頡站台，代表道德問題、有沒有做壞事，在何欣純眼裡根本不重要，重要的只是選票而已。柳呼籲，女生不能投給何欣純，因為遇到渣男時，何會認同渣男行為；男生也不能投給何欣純，因為當你們的姊妹、女兒被傷害時，何欣純會幫助這些加害者，「這就是民進黨的價值觀，允許始亂終棄、允許渣男行徑、允許傷害人的渣男不斷的傷害女生。」

柳采葳強調，這些都是民進黨的輔選大將，從上到下不斷包庇、護航，這跟之前的Me too事件一模一樣，完全沒有改變，包庇護航就是民進黨的核心價值與理念，包庇是民進黨的DNA，只要是民進黨黨證的人，在民進黨看來都沒有問題，只要是民進黨的人做壞事，那就沒有這件事，「民進黨放任渣男不斷傷害女生，這樣的政黨與民代，一票都不能投給他們。」