ET專訪／轟蔡政府爛！　趙少康點名王美花：科長才能卻幹到部長

◎採訪：陶本和、崔至雲、鄭佩玟、蘇晏男

◎攝影：宋良義、湯興漢

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康今（29）日接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，對於藍白首次合作時曾達成6點共識，其中包含推動內閣制，在藍白破局後，若未來當選是否仍往這方向走？侯友宜表示，藍白這部分已經翻新一頁了，趙少康則說，國民黨當選後，民眾黨還是可以推薦好的人才入閣，更批民進黨政府很爛，僅是科長才能卻能做到部長位置；至於是在罵誰？趙少康直接點名經濟部長王美花，「什麼都不幹！什麼都不懂！」

對於內閣制的推動，曾經在藍白討論中，法務部、NCC跟金管會這些監管部會可以由民眾黨管理，趙少康說，當時背景是談藍白合，柯文哲若同意來當副總統，就可以先把部會講清楚，但現在已破局，某種程度來說，現在主動權就在國民黨。

▲國民黨副總統參選人趙少康專訪。（圖／記者湯興漢攝）

趙少康指出，現在若說把哪個部會給誰誰誰，就都是言之過早，柯文哲也說談職位就是政治分贓，那幹嘛這個時候談？就不要談職位了。只是在概念上，國民黨要表示誠意，可以邀請民眾黨好的人才，都可以到政府來工作，至於哪個職位，就是人才之間的比較。

話鋒一轉，趙少康批評民進黨政府，用的很多人能力只能當科長，卻當到部長。記者詢問是否能舉例？趙少康大笑兩聲，接著反問，「經濟部長你覺得做得好嗎？」他說，好友陳文茜前天發LINE給自己，說「你不是要選總統，讓我當副總統，現在你當別人的副總統，我變成小三嗎？」

趙少康揮手笑說，「這些都是開玩笑啦！回她說不然妳來當行政院長，我來當經濟部長，當經濟部長可以什麼都不幹、什麼都不懂，你們就知道，唉！」以前經濟部長多能幹，孫運璿、趙耀東，他們幹經濟部長還有李國鼎，他們的級數跟現在差多少？

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