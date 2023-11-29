ET專訪／趙少康不當安靜副手　侯友宜酸：絕不會像蔡賴、扁呂

▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康專訪。（圖／記者湯興漢攝）



◎採訪：陶本和、崔至雲、鄭佩玟、蘇晏男

◎攝影：宋良義、湯興漢

記者崔至雲／台北報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康成軍後，侯友宜曾表示，趙絕非備位元首，一定是在副總統權責底下，發揮很多專業。侯友宜、趙少康今（29）日接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時，對於兩人未來如何分進合擊，侯友宜說，選舉就是要總統強，副總統也要強，強強結盟，兩人執政後不會像蔡英文、賴清德那樣，一定為台灣一起努力。

外界對於「侯康配」解讀兩人是互補作用，且趙少康也說過，他不是安靜的副元首，有意見時一定會提出建議。侯友宜以專訪時先前談論到的潛艦國造為例，他才說一句要安全無疑，趙少康就馬上就把細節補得非常清楚，「這個功力不是一兩天的」。

侯友宜說，未來很多大方向都會聆聽副總統的聲音，副總統也會聽大家的聲音，大家一起來討論，「一個人的智慧輸給大家」，且雙方成長的背景不一樣，但是加在一起就非常棒，他們都是辛苦出身的小孩，但是成長背景不一樣，趙在外商公司上班，他是警察，他是公務體系，趙則在商界發展，成長背景不樣，但是領導統御都是一樣的，副元首有好的意見，甚至重要的會議要參與也可以。

侯友宜也提到，他當警政署長的時候，副署長年紀都比他大，還是他學長，但是遇到問題時，都事先討論好、有共識後再一起往前走，這是尊重。

趙少康也說，現在在選舉，雖然他是副總統，但是他真的是把自己當做總統在選，「一定要這樣，等於是兩個火箭往前衝，不能說我是副總統，我就不管，在旁邊納涼，這樣怎麼選？」

趙少康也提到，林洋港及郝柏村搭檔參選總統的時候他也有幫忙，當時就跟郝柏村建議該如何做，但郝說，他是副手，「林先生不做我怎麼做」，趙就跟林說，要衝啊等等，但林說，年紀大了，跑不動，「所以他們最後低票落選」。因此，趙少康認為，選舉就是拼了命打，選上是另一回事情，「選上就是備位，我清楚得很，但現在是要選贏」。

趙少康也說，他年輕時也做過人家屬下，老闆都很喜歡他，未來，有意見他也會跟總統建議，不接受也沒關係，但絕不會吵說「為什麼不接受我的意見」，「我盡了我的義務，但是決定是你的決定」。

《ETtoday新聞雲》接著問，是不是就不會像前總統陳水扁、呂秀蓮那樣，讓呂秀蓮變成「深宮怨婦」？侯友宜笑說「對對對」，並補充，選舉就是總統要強，副總統也要強，強強結盟，台語有句話說，「強強滾」，當然是要一起拚，而且執政以後，也不會像蔡英文、賴清德一樣，「我絕對不會」。

趙少康則說，他現在做媒體不錯，還可以天天罵人，但是民進黨繼續執政，台灣會變成怎樣？台灣被老共拿去的話，還可以這樣子嗎？為了防止這些，他決定站出來。

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