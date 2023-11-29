ET專訪／盼「兩岸監督條例快過」　侯友宜：你就不要講我親中賣台

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▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康專訪。（圖／記者湯興漢攝）



◎採訪：陶本和、崔至雲、鄭佩玟、蘇晏男

◎攝影：宋良義、湯興漢

記者崔至雲／台北報導

民進黨執政下，兩岸關係降到冰點，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時表示，民進黨現在的維持現狀，跟馬英九時代的兩岸關係完全不一樣，「民進黨一直仇中，相信大陸也會仇台」，未來一定要讓兩岸再次互信、對話，也要把兩岸監督條例通過，很多事情就可以公開透明，「你不要講我親中賣台，也不要講我是什麼樣的意識形態」，一切就是依法行政。

侯友宜近日多次表示，面對中國大陸他一定採取開放政策，大量開放陸客旅遊、陸生就學，他當選後也會確保台商權益，快速與中國大陸展開ECFA溝通，服貿、貨貿也都要快速重啟。

侯友宜今日受訪時提到，民進黨現在的維持現狀，已經讓台海滑向戰爭衝突的現狀，戰機天天飛過來，今年飛了四千架次，比三年前多增加30倍，現階段最重要，要務實看待兩岸關係。

「馬英九時代的兩岸關係，跟現在完全不一樣」，侯友宜感嘆表示，民進黨這8年執政底下兩岸已經完全不一樣，要面對如何開始重啟對話，就要一步步建構互信，這不是一天就可以到位的，所以民進黨不要誇下海口，應先把對話建構起來，「不交流怎麼對話？」起碼從學者、專家、民間團體先開始溝通，包括文化、教育、宗教，經濟，甚至兩岸打擊犯罪，一步一步來。

至於被問到未來是否可以在兩岸重要城市互設辦事處一事，侯友宜指出，「民進黨一直仇中，相信大陸也會仇台，兩邊仇來仇去」，侯友宜說，現在要馬上跳到馬英九那時代，還要互設辦事處，就要先把這段時間的互信、對話穩定下來後，才可以有溝通，這才是務實的態度，民進黨這幾年真的是把兩岸搞的亂七八糟，對話也都沒有，他承諾，一定會先把對話、了解、交流做好，才可以對接，才可以走到那一步。

侯友宜指出，面對近期像是ECFA的挑戰，還有貿易壁壘調查，要好好跟對外岸協商，這對經濟衝突很大，台灣對大陸的出口貿易依賴度有三成，很務實的東西要先做，做好以後再一步步往前推，未來一定跟趙少康一起努力。

趙少康也補充，馬英九當時想建立辦事處，但是民進黨反對，所以沒設成，就是蠻可惜的，不過一步一步來，目標要先有聯絡管道。

侯友宜也說，民進黨這幾年為什麼兩岸監督條例不通讓它通過，因為他們不審啊，待兩岸監督條例公開後，大家就好好在這個平台裡面大幅往前邁進，不要怕，「我現在提的都是按照中華民國憲法，及兩岸關係條例裡面推動，所以要趕快過，很多事情就可以公開透明，你不要講我親中賣台，也不要講我是什麼樣的意識形態，就是依法行政來處理」。

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