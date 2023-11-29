ET專訪／趙少康諷若侯柯配「他這50天怎麼過？」　侯友宜大聲呵笑

▲國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康接受ETtoday專訪。（圖／記者湯興漢攝，下同）

◎採訪：陶本和、崔至雲、鄭佩玟、蘇晏男

◎攝影：宋良義、湯興漢

記者蘇晏男／台北報導

藍白合最終以破局收場，《ETtoday新聞雲》今專訪國民黨正副總統參選人侯友宜與趙少康，當被問及，回過頭來看柯文哲性格，包括不守誠信方面，明明經過侯友宜同意可公開簡訊，接著又翻臉，是否覺得若柯真的變競選夥伴，會是好的另一半嗎？趙少康直言，柯文哲如果做侯友宜副手，「他（指侯）這50天怎麼過？」侯聽聞後大聲呵笑。

國民黨主席朱立倫已下軍令，禁止民眾黨總統參選人柯文哲替藍小雞站台，柯則說，他計算過有10幾個立委選區屬於「伯仲之間」，還是需要他才會贏，若國民黨堅壁清野，立法院可能民進黨會單獨過半。對此，侯友宜表示，國民黨已講得清清楚楚，總統、副總統就是各戰各的，沒有這個空間，打仗就是下軍令，全部聽命，既然選戰已經彼此分開了，就自己努力，且柯文哲也說過兄弟登山各自努力。

記者追問，回過頭來看柯文哲性格，包括不守誠信方面，明明經過侯友宜同意可公開簡訊，接著又翻臉，是否覺得若柯真的變競選夥伴，會是好的另一伴嗎？

趙少康直言，有人說他太強勢，恐掩蓋侯友宜的光芒，但他認為不會，並反問，如果是「侯柯配」，柯文哲做侯友宜副手，「他（指侯）這50天怎麼過？」侯聽聞後大聲呵笑。趙接著說，想想看，如果柯文哲做侯友宜副手，你要怎麼管他？誰要配合誰？這50天顯然問題會很多，每天會有狀況發生，候選人光擺平侯柯就頭昏腦脹。

侯友宜表示，他跟柯文哲這一頁已經過了，過去就讓它過去吧，過去不管如何，台灣是大家的，不是柯的，也不是他的，而是人民的，所以彼此還是一切要放下，面對人民的需要、國家的未來，大家一起看待這件事，過去就讓它過去，這一頁翻過去，下一頁是他跟趙少康一起努力，完成政黨輪替 。

趙少康也說，群眾也是這樣的心願（指政黨輪替）才會人心思變，才會對他跟侯友宜這麼期待，「我們兩個有什麼好期待的？透過我們能夠輪替，人民的期待」。侯友宜強調，他跟柯文哲的事情已經過了，未來還是可以合作，只是現階段各自好好選。

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