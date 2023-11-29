對美中態度要有平衡點　柯文哲曝兩岸最佳關係：想辦法緊張但不是很緊張

記者袁茵／台北報導

2024總統選舉倒數45天，面對兩岸政策議題，民眾黨總統參選人柯文哲表示，對美國、中國的態度，不行「完全倒過去」，而是要找到平衡點；而從美國角度來看，台灣與中國大陸最佳關係為何，自己不敢說30年後，但現階段答案是要想辦法「緊張但不是太緊張」。

▲九大工商團體舉辦2023台灣經濟發展論壇，邀請民眾黨總統候選人柯文哲發表演說。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

柯文哲29日下午出席2023台灣經濟發展論壇與國家未來領導人對談，有企業人士詢問，對兩岸議題有沒有新作法？柯文哲指出，所謂兩岸關係，不是指台灣海峽兩岸，這點要先搞清楚，今天台灣處在中美對抗架構的世界局勢之下，要思考台灣到底要怎麼辦。

柯文哲提及，自己去美國最大的啟示，就是以前看兩岸關係時，都是站在台灣看怎麼應付中國大陸，從來沒想過站在美國角度看台灣，「我們的兩岸關係不是台灣海峽兩岸，而是太平洋兩岸，所以沒有什麼叫兩岸關係，只要中美對抗架構下的台灣問題。」所以要用美國角度思考看看，美國希望台灣與大陸是什麼關係，然後倒過來用中國大陸角度看待台美關係。

柯文哲指出，兩邊都要有區隔，並找到最佳平衡點，這條有一個笑話，從美國角度來看，台灣跟中國大陸最佳關係是什麼？自己不敢講30年後，但現階段答案是「緊張但不是太緊張」，「民進黨是太緊張，國民黨是不夠緊張，所以我們要想辦法『緊張但不是很緊張』，民眾黨要找到那個點，這很有哲學。」

柯文哲說，對美國、中國的態度，不行「完全倒過去」，而是要找到平衡點，所以要跟大陸講台灣的底線為何，也就是「台灣自主、兩岸和平」，所謂「台灣自主」就是希望保有現在政治制度跟生活方式，雙方互相知道底線是什麼，「我知道你希望我講什麼，我也知道你不准我講什麼，你希望講的我偶爾講一兩句給你聽，不希望我講的我盡量不要講，取一個平衡」。

最後，柯文哲稱，結論是兩岸其實可以解決，自己也跟美國說，不要把「（中共國家主席）習近平的中國」當成「永遠的中國」，胡錦濤、江澤民時代就跟現在很不一樣，為什麼要認為目前的中國是永遠的中國？他認為用布林肯的概念最安全，可以合作時合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗時對抗，這也要很清楚的跟中國大陸說，「可以合作就合作，有需要競爭就競爭，要我的命（的話），還是跟你對抗。」不要搞到可以合作時卻對抗。