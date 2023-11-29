廖先翔拆違法停車場竟是「假動作」　綠踢爆裝新雨棚繼續收費

▲民進黨立法院黨團召開「新北市政府全力包庇特權議員廖先翔家族」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新北立委參選人廖先翔家族濫墾水保地做8百坪豪華莊園、占用公有地違規經營停車場，廖一個月前則強調會拆除，卻被踢爆是假動作。民進黨團29日召開記者會表示，廖家毫無悔意，第一時間假拆、結果拆掉的雨棚又裝回去了，廖當初說一個停車格一個月只要1500，結果承租市民說要3500，真是個賺錢小天才，只能說非常有貪污天份。

對於廖先翔違法事證，民進黨團副書記長洪申翰表示，想不到一個月後還要召開記者會，廖家毫無悔意、裝模作樣，廖先翔第一時間假拆、甚至還被發現拆掉的雨棚又裝回去了，廖家在這些違法案件中的態度是什麼已經很明顯，自己11月初曾到停車場現勘、一個一個停車格去數，總共有87個停車格，按照出租價格算起來累積5千萬不法所得。

洪申翰解釋，廖先翔當時候說一個停車格一個月不用2500、只要1500，卻馬上有承租的市民告訴媒體，有遮雨棚1個月3500、沒有的1個月2500，他收得比講得貴多了。廖先翔真的是賺錢小天才，侵佔國土還賣得比別人貴，收得心安理得被踢爆還假拆，只能說這位議員非常有貪污跟違法天份，這可能源自家族傳承。

對於5千萬不法所得，洪申翰指出，廖先翔毫無交代，這不是停車場拆了就算了，污國家的錢為何還放在自己口袋裡？若沒有侯友宜包庇，廖家可以如此無法無天？到現在新北市府只罰3千，讓他繼續違法亂紀、吸市民的血，這就是侯友宜包庇地方惡霸方式，當他們成為總統、立委後，還會用什麼方式剝削？

民進黨不分區提名人王義川也批評，廖先翔從頭到尾在裝孝維，他還裝新的遮雨棚繼續收費，按照這個停車場的規定，第一、停車場出入口是道路用地不是廖家土地，第二、這是保護區，新北市府說他們有來申請、要補證，但這是保護區、沒得補證，廖家卻繼續經營，新北市府可以每天開罰一萬五，但市府就是不罰。第三、不法所得5千萬、拿國家土地賺錢，這樣可以都沒事，那些在溪邊種西瓜被判刑的阿伯怎麼辦？這社會還有公理？這5千萬還不還？

民進黨立委賴品妤批評，廖家不只是一再違法，犯後態度惡劣，不斷做小動作、捉小放大 愚弄汐止鄉親跟社會大眾 正告廖家跟包庇的新北市府，當時抹黑別人時都非常兇猛 是否用同樣態度監督自己的違法事證？這些人根本不是討論公共政策，一切都是為了自己的利益，若他還有良心，應該辭去議員職務面對自己的犯行。