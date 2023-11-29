批柯文哲「不理性的人」　趙少康：黃珊珊靠柯吃香喝辣才有位置

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（29）日接受資深媒體人蘭萱專訪，被問到藍白合破局，民眾黨內部及支持者皆對國民黨不滿，趙少康說，那些人莫名其妙，那些人選總統、副總統嗎？都是靠柯文哲吃香喝辣，靠柯才有議員可幹，靠柯才有政治職位；若非靠柯，黃珊珊有副市長嗎？黃珊珊有不分區第一名嗎？

趙少康直言，自己其實跟黃珊珊是老朋友，「她是我提名的市議員，所以我講話才敢比較直，既然是靠柯，那就該聽柯的，怎麼柯聽你們的？這怎麼這樣，奇怪！」一般正常狀況假定人是理性的，既然是這樣，當初應該是要藍白合，但從這件事情來看，趙少康認為，柯文哲完全不是理性的人。

不過，趙少康也強調，未來總是還是希望合作，將來如果「侯康配」當選，內閣組成都可以合作。

至於多份民調顯示，柯文哲喜好度大跌，是否跟跟君悅有關？趙少康說，也許大家覺得領導人跟總統該有一個樣子，選民有喜歡的輪廓，越符合那個輪廓，選民就越喜歡。看柯粉是支持柯的人，還是支持柯的理念吧！如果是支持人，那就只有當時侯柯合才能吸引；但如果是支持理念，那就吸納內閣制、清廉政府等理念，就有機會共同完成一些事情。