林楚茵嘆遭抖音攻擊　再揭「開放印度移工」假訊息時間軸

▲民進黨發言人林楚茵批評國民黨參選人侯友宜討好中國。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨發言人林楚茵昨（28）晚間透過臉書大嘆，國民黨側翼網軍還活在過去，還在拿抖音帳號來攻擊，今（29）上午進一步貼出「開放印度移工」認知作戰時間軸，直指中國透過假訊息介選，先從網路論壇PTT、Dcard匿名發文帶風向，接著用假帳號洗板，再藉媒體報導讓中國官媒引用，而國民黨總統參選人侯友宜不譴責中國，只知道討好中國。

侯友宜近日拋出主張，若當選總統，將開放大量陸客、陸生，歡迎陸生來台就讀，引發林楚茵批評「中國狼不演了？」然而國民黨立委參選人徐巧芯抨擊，「又想要開始大賣芒果乾！民進黨除了雙重標準，綠能你不能，到處抹紅別人，還會什麼？」

對此，林楚茵昨天深夜透過臉書表示，面對中國威脅，明知道有毒，國民黨仍然執意要吞，包括開放中生來台工作、重啟服貿、降低中配取得身分證年限，「到底是要選台灣總統還是中國的代理人？」台股都超車港股了，國民黨側翼網軍還活在過去，還在拿抖音帳號來攻擊，2018年她的小編幫自己開了抖音帳號，使用之後發現有國安問題，之後就不再使用，這不是綠能你不能，而是「用過才知道問題在哪裡」。

此外，林楚茵今天上午透過臉書分享，中國持續操弄錯假資訊進行認知作戰，這次不僅擾亂台灣內部，更要破壞台灣與其他國家的關係，最近印度移工事件就是另一起認知作戰，先從網路論壇PTT、Dcard匿名發文帶風向，接著用大量假帳號洗板勞動部粉專，散布恐懼、憤怒以及偏見言論，擾亂台灣內部，再藉由媒體報導讓中國官媒引用，將不當言論傳到國際。

林楚茵指出，世界公認台灣受中國假訊息最嚴重，這次更影響與其他國家關係，國民黨、侯友宜不譴責中國介選亂台，只知道要大量開放中生來台就學就業討好中國，這樣的人，絕對沒有資格擔任台灣總統。

林楚茵並整理出印度移工事件的時間軸：11月10日聯合報、經濟日報於16：32發布一篇引用美國財經新聞媒體彭博同日報導；11月11日中午「oldmangoes」帳號PTT發文詆毀、晚間中時電子報是台灣新聞媒體首次引用「網友」詆毀式說法；11月13日勞動部早上表示還在跟印度討論MOU細節，晚間就有Dcard 匿名貼文以「開放 10 萬印度移工，台灣要變性侵島！？」帶風向。

林楚茵表示，接著11月14日中午Dcard匿名貼文以「中國移工比印度移工好吧」為標題，把印度移工議題連結至中國關係議題，晚間開始，大量假帳號在勞動部粉專留言洗板帶風向，達上千則，晚間中時電子報則繼續使用詆毀詞彙，並宣稱「年輕人全炸鍋」、「女大生集體表態」，訴諸恐懼、憤怒、以偏概全。

林楚茵指出，11月15日至少 39 個 Twitter 帳號以繁體中文在自由亞洲電台X（前Twitter）貼文張貼內容相似的留言，中國官媒，包括鳳凰網、中評社、中通社、海峽島報社、福建日報開始報導，引用中時14 日晚間報導，稱「年輕人全炸鍋」。