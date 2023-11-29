暗指黨中央「拉郭扯侯」好幾個月　趙少康：就應直接徵召侯友宜

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（29日）接受資深媒體人蘭萱專訪，被問到總統候選人侯友宜在市長選舉時高票連任，且徵召前氣勢正旺，5月17日後民調卻出現疲軟，趙少康對此分析，侯去年40幾%後來變20幾%，這當然跟國民黨提名策略有關，如果當時侯40%趁勝追擊、直接徵召，當然就可以一路上來，一股作氣；但當鴻海創辦人郭台銘拉進來，狀況就會比較混亂。

趙少康接著意有所指，表示當黨中央把郭台銘拉進來，大家還以為是郭台銘，郭自己也以為是自己，所以現在很氣；侯友宜又不能講（怕被市民批落跑），很多媒體訪問侯談國政，但侯友宜都不能講，因他是新北市長，所以不能談；後來拉郭台銘，扯來扯去3、4個月，侯友宜民調就掉下來了。

至於是否會操作「棄柯保侯」，趙少康說，現在不要談棄保，現在談對柯文哲不禮貌，應該好好談好的政見來吸納中間選民，談聯合內閣吸納優秀人才，這不是政治分贓。

趙少康說，自己20年前就提內閣制，4年前幫郭台銘選舉的時候，也建議他提內閣制，民進黨也曾經主張內閣制。要主張就要真心主張才對，不能只是策略主張。還蠻佩服侯，侯答應當選之後內閣制，「我會大力推內閣，侯友宜也支持，應該把這次總統選舉當成修憲公投，因為總統制大權在握，應該要改變才對」。