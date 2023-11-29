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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廖先翔違法收費停車場還在　賴品妤批：還想撐過風頭繼續賺？

▲▼民進黨立法院黨團召開「新北市政府全力包庇特權議員廖先翔家族」記者會 立委劉世芳.洪申翰.賴品妤.林楚茵.不分區立委參選人王義川。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「新北市政府全力包庇特權議員廖先翔家族」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨新北立委參選人廖先翔家族濫墾水保地做8百坪豪華莊園、占用公有地違規經營停車場，廖一個月前則強調會拆除。民進黨立委賴品妤29日批評，該停車場到前幾天還停滿車子，甚至用公費助理擔任停車場客服，這部分涉及貪污治罪條例，不僅是貪污集團更是詐騙集團，用特權侵佔國土無本套利，還想撐過風頭後繼續賺，別說選立委，身為議員也應該被下架。

對於廖先翔違法事證現況，賴品妤表示，在案件被爆料後，他都把責任推給別人，8百坪豪華莊園先推給祖父母沒唸書、是爸爸的夢想，對於侵佔國土停車場案，還說只租停車場遙控器、不法所得只有每月10萬、不到20萬，甚至推給公費助理跟爸爸私下行為，這些大家都看在眼裡，他演出爸爸乖兒子樣，聲稱一切會積極處理，現在卻想要金蟬脫殼。

賴品妤指出，他聲稱已經拆除豪華城堡，但根據水保法、這種濫墾行為市府應該要處理，直接牽涉到刑責的濫墾山坡地，市府完全沒有提及，挖的兩個錦鯉池到現在都還在，市府並未依法要求把水池填平、恢復原狀。

賴品妤直言，廖先翔想把停車場案導向還未申請，現勘才發現他佔有公有地的部分遠超想像，這塊地本來就不能做停車場，廖家2015曾向新北市府申請早就被駁回，廖家父子一直操作資訊落差、詐騙民眾，謀取5千萬犯罪所得，到現在對犯罪所得通篇不提。

賴品妤表示，到近期仍不斷有汐止民眾發現，這個停車場到前幾天還停滿車子，甚至用自己公費助理擔任廖家停車場客服，這部分涉及貪污治罪條例，不僅是貪污集團更是詐騙集團，用特權侵佔國土無本套利，被爆料之後用騙的，撐過風頭後繼續賺，這就是他們一貫手法、非常惡劣，不只是選立委，身為議員也應該被下架。
 

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