被控搶走《賽德克》版權　郭台強批魏德聖「大頭病不知惜福」

記者劉昌松／台北報導

名導魏德聖近日與中影國際董事長郭台強鬧翻，起因於2人合作拍攝電影《賽德克‧巴萊》後，被外界認為名利雙收的魏德聖，突遭郭台強名下的鑫鴻國際公司，以1張4500萬元本票向法院聲請查封財產，魏德聖一方面聲請法院暫停執行，一方面指控郭台強是「邪惡的贏家」，搶走《賽德克‧巴萊》版權，涉嫌詐欺等罪，台北地檢署29日首度以被告身分傳郭台強出庭。

▲中影國際董事長郭台強(中)批導演魏德聖不知道惜福。（圖／記者劉昌松攝）

郭台強出庭前受訪批魏德聖「不知道感恩惜福，他拍這個《賽德克‧巴萊》到處欠債，我們當初因為這題目不錯，來幫他解決這個問題。」郭台強進一步解釋，如果電影票房8億的話，還要跟戲院拆帳，有4億要分給戲院，還有行銷的成本，所以後來虧損2億多。「可能他(指魏德聖)大頭病，本來1集的電影，他拍成2集，所以花了很多錢」，「現在電影超過5千萬的投資算大投資了，當初超過5億的投資，對台灣來講是非常大的投資，不應該把我列為詐欺犯，我覺得這個有點過分。」

魏德聖在7日曾為此案親到北檢，向檢察官說明提告內容，當天開完庭後由律師黃秀蘭代表受訪指出，「魏導經過一連串事件，從去年本票裁定到今年的強制執行，查封了果子電影公司的辦公室，所以(開始)追查這件事情，本來他(指魏德聖)對中影國際都非常信任，後來我們不斷去申請調查一些證據後，發現整個就是騙局，所以導演才被迫決定要提告。」

因拍攝《海角七號》一炮而紅的魏德聖，為了完成史詩集《賽德克‧巴萊》，在多方募資後，在2011年決定和郭台強宣布合作，設立中影國際公司拍片，沒想到時隔多年，郭台強個人名下的鑫鴻國際投資股份有限公司在2022年底，向法院聲請4500萬元本票裁定，並聲請強制執行魏德聖個人、果子電影等公司名下的財產獲准，魏德聖提出100萬元擔保金，才獲法院裁准暫停強制執行。

▲魏德聖11月初到北檢出庭控告郭台強涉嫌詐欺、背信等多項罪名。（資料照／記者劉昌松攝）

魏德聖認為，當時雙方以中影國際公司共同擁有電影著作權，魏的果子公司擁有中影國際46%股權，但後來果子電影都沒有分到票房等收益，就被中影國際以營運需求為由，1元買回持股，接著又趁電影《KANO》拍攝忙碌期間，以帳務需求為由，誘使魏德聖簽下折抵回收股權後的4500萬元借款本票。

果子電影曾發聲明指控郭台強是「邪惡的贏家」，郭台強則透過中影國際公司解釋，4500萬借款的由來，是由郭的個人公司鑫鴻國際借款6500萬元給果子，並已經在2011年匯入果子電影帳戶，後來果子屆期無法清償，先在2015年用中影國際股票「200萬普通股」，作價抵消2000萬元，剩餘4500萬元債務由果子與魏德聖並共同簽發本票，負連帶清償責任。

儘管郭台強方面已公開說明，相關債務都有契約、匯款資料為證，沒有欺騙或不法，但魏德聖在委託律師協助清查事件始末後，認為《賽德克‧巴萊》的版權遭中影國際鯨吞蠶食，因此決定控告郭台強涉嫌詐欺、偽造文書、背信、侵占等多項罪名。