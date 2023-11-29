　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被控搶走《賽德克》版權　郭台強批魏德聖「大頭病不知惜福」

記者劉昌松／台北報導

名導魏德聖近日與中影國際董事長郭台強鬧翻，起因於2人合作拍攝電影《賽德克‧巴萊》後，被外界認為名利雙收的魏德聖，突遭郭台強名下的鑫鴻國際公司，以1張4500萬元本票向法院聲請查封財產，魏德聖一方面聲請法院暫停執行，一方面指控郭台強是「邪惡的贏家」，搶走《賽德克‧巴萊》版權，涉嫌詐欺等罪，台北地檢署29日首度以被告身分傳郭台強出庭。

▲▼中影郭台強 。（圖／記者劉昌松攝）

▲中影國際董事長郭台強(中)批導演魏德聖不知道惜福。（圖／記者劉昌松攝）

郭台強出庭前受訪批魏德聖「不知道感恩惜福，他拍這個《賽德克‧巴萊》到處欠債，我們當初因為這題目不錯，來幫他解決這個問題。」郭台強進一步解釋，如果電影票房8億的話，還要跟戲院拆帳，有4億要分給戲院，還有行銷的成本，所以後來虧損2億多。「可能他(指魏德聖)大頭病，本來1集的電影，他拍成2集，所以花了很多錢」，「現在電影超過5千萬的投資算大投資了，當初超過5億的投資，對台灣來講是非常大的投資，不應該把我列為詐欺犯，我覺得這個有點過分。」

魏德聖在7日曾為此案親到北檢，向檢察官說明提告內容，當天開完庭後由律師黃秀蘭代表受訪指出，「魏導經過一連串事件，從去年本票裁定到今年的強制執行，查封了果子電影公司的辦公室，所以(開始)追查這件事情，本來他(指魏德聖)對中影國際都非常信任，後來我們不斷去申請調查一些證據後，發現整個就是騙局，所以導演才被迫決定要提告。」

因拍攝《海角七號》一炮而紅的魏德聖，為了完成史詩集《賽德克‧巴萊》，在多方募資後，在2011年決定和郭台強宣布合作，設立中影國際公司拍片，沒想到時隔多年，郭台強個人名下的鑫鴻國際投資股份有限公司在2022年底，向法院聲請4500萬元本票裁定，並聲請強制執行魏德聖個人、果子電影等公司名下的財產獲准，魏德聖提出100萬元擔保金，才獲法院裁准暫停強制執行。

▲▼導演魏德聖到北檢出庭控告郭台強涉嫌詐欺。（圖／記者劉昌松攝）

▲魏德聖11月初到北檢出庭控告郭台強涉嫌詐欺、背信等多項罪名。（資料照／記者劉昌松攝）

魏德聖認為，當時雙方以中影國際公司共同擁有電影著作權，魏的果子公司擁有中影國際46%股權，但後來果子電影都沒有分到票房等收益，就被中影國際以營運需求為由，1元買回持股，接著又趁電影《KANO》拍攝忙碌期間，以帳務需求為由，誘使魏德聖簽下折抵回收股權後的4500萬元借款本票。

果子電影曾發聲明指控郭台強是「邪惡的贏家」，郭台強則透過中影國際公司解釋，4500萬借款的由來，是由郭的個人公司鑫鴻國際借款6500萬元給果子，並已經在2011年匯入果子電影帳戶，後來果子屆期無法清償，先在2015年用中影國際股票「200萬普通股」，作價抵消2000萬元，剩餘4500萬元債務由果子與魏德聖並共同簽發本票，負連帶清償責任。

儘管郭台強方面已公開說明，相關債務都有契約、匯款資料為證，沒有欺騙或不法，但魏德聖在委託律師協助清查事件始末後，認為《賽德克‧巴萊》的版權遭中影國際鯨吞蠶食，因此決定控告郭台強涉嫌詐欺、偽造文書、背信、侵占等多項罪名。

ET快訊
台灣10大最強泡麵！　泡麵之神排名出爐
Google雲端驚傳資料遺失！　官方急提醒
美麗島民調／賴蕭配36.3%維持領先　侯康配支持度31.0％
快訊／天兵媽闖禍！　2歲女童被鎖車內
張育成下一步「不排斥台灣」！　歡迎中職各隊來談
37歲女星莊群施爆「死因是腦出血」！閨蜜淚PO遺容照
不只手搖杯正妹！　高雄「水果攤之花」掀暴動
賴蕭想請習近平吃台灣小吃　國台辦：「獨獨配」別自討沒趣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

激戰國中小女友！男傳訊「沒爽到還很累」成鐵證　15萬換免囚

開太慢遭攔查掉出14包毒咖啡　媽寶毒蟲怕罰錢頻哭窮

人妻帶小王回家睡覺　被突襲只穿內褲瞎扯「他愛穿2件褲子」

快訊／2歲女童困車內20分！天兵媽闖禍　救命之鑰「壓秒」趕到

印度怪男當街強擄3歲女童！母抱娃尖叫求助　判刑4月驅逐出境

揪小三視訊「一起DIY」被抓包　年薪300萬科技男求妻：別1次就離

零工男加霸王油2個月逾10次　見警上門大喊「假警察抓人」

屏東執行分署年度最後一檔拍賣　有停產經典小鴨+人氣休旅車

難忘前女友！27歲男深夜躲墓園　台中警靠手機定位救回一命

代課老師伸手摸女學生大腿！至少2人受害　嘉縣教育處：已解聘

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲　母慟：死在酒店員工更衣室

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

搭機初體驗！萌貓15hrs飛程超乖巧 好奇心作祟...趴窗看天空融化網♥

激戰國中小女友！男傳訊「沒爽到還很累」成鐵證　15萬換免囚

開太慢遭攔查掉出14包毒咖啡　媽寶毒蟲怕罰錢頻哭窮

人妻帶小王回家睡覺　被突襲只穿內褲瞎扯「他愛穿2件褲子」

快訊／2歲女童困車內20分！天兵媽闖禍　救命之鑰「壓秒」趕到

印度怪男當街強擄3歲女童！母抱娃尖叫求助　判刑4月驅逐出境

揪小三視訊「一起DIY」被抓包　年薪300萬科技男求妻：別1次就離

零工男加霸王油2個月逾10次　見警上門大喊「假警察抓人」

屏東執行分署年度最後一檔拍賣　有停產經典小鴨+人氣休旅車

難忘前女友！27歲男深夜躲墓園　台中警靠手機定位救回一命

代課老師伸手摸女學生大腿！至少2人受害　嘉縣教育處：已解聘

曾峻岳再登上國際新秀排行！徐若熙首度上榜

阿公嘆以前薪水很少「一個月領2千多」！一票驚：已經很多了

陳澄／「藍白合」破局絕非2024選舉的「終章」

大啖產地直送極佳級翼板牛　台南煙波推山野金饌一泊二饗專案

2024最有「風」味的新竹美食月曆　12／1起憑發票限量兌換

洗筷子「整把來回搓洗」錯了！易導致細菌殘留　專家曝正確方法

國一藝術課本「8個圈圈」是卡通人物！超多人答錯：真的難

柯文哲「2億美金」成懸案　綠委要他說出來：讓大家幫你討個公道

澳洲學者偕妻「買地定居恢復溪流自然狀態」　聯手水保署友善治溪

台灣敲碗！麥當勞ＸVerdy聯名包裝欠收藏　抹茶派流心雙餡一口爆漿

門已開！固執柴堅持不鑽縫　等媽開門迎接...網：牠老大

社會熱門新聞

新光「已婚名醫」偷吃護理師　她加入群組驚變小四

即／土城砂石車擦撞機車！女騎士遭輾肢體破碎慘死

火車上直播太吵被嗆！立委參選人怒噴辣椒水

即／「華爾街女神」母女擊殺小姑！3人遭收押禁見

女大生遭性侵痛醒　惡狼一句話成鐵證

助母殺小姑奪房　「華爾街女神」續押

即／幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

他跪求復合被拒　竟囚禁性侵前女友

嫌嫖客太粗暴　應召女遭掐脖性侵

單親二寶爸帳戶賣詐團　下場賠大了

即／台鐵大溪站「男子闖軌道」碰撞新自強號亡

疑2000萬房貸壓力大　北市2寶媽墜樓亡

男吃河豚亡　友人：他說會處理才送

駕船出海遇戰爭爆發　烏克蘭1家3口海上漂流故事曝

更多熱門

相關新聞

屏東男遭詐110萬　誘出2車手收押禁見

屏東男遭詐110萬　誘出2車手收押禁見

屏東縣林姓男子受邀加入股票投資Line群組，以抽中未上市股票為由，被騙走110萬元後，詐騙集團持續連絡要求他加碼，他在警方指下佯稱願再投資110萬，並與對方約定交款時間地點，對方答應，但擔心他報案，數度更變付款地點，警方跟蹤埋伏逮獲林、詹2人，訊後依詐欺罪、組織犯罪條例嫌移送檢方聲押禁見，擴大追查。

賣菜郎投資地產變全球富豪 姚振華成「老賴」強制執行加一條290億

賣菜郎投資地產變全球富豪 姚振華成「老賴」強制執行加一條290億

獨／百帝美髮老闆家被潑漆、撒冥紙

獨／百帝美髮老闆家被潑漆、撒冥紙

黃偉哲感謝日系企業齊聚投資台南

黃偉哲感謝日系企業齊聚投資台南

陸「一帶一路」發力衝刺 各省市「一把手」帶隊全球走透透

陸「一帶一路」發力衝刺 各省市「一把手」帶隊全球走透透

關鍵字：

賽德克郭台強魏德聖電影導演中影投資版權詐欺背信偽造文書著作權本票股權強制執行

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

一堆人咳爆急問「是不是黴漿菌」？醫秒愣：4種人要小心

最帥星2代邱以太「街邊口水交纏」熱吻低胸妹！

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

新光「已婚名醫」偷吃護理師　她加入群組驚變小四

《紅人榜》柯辰勳走了于美人悲泣

37歲女星莊群施「頭暈30分鐘突身亡」！死前狂吐胃酸

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面