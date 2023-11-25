台南市舉行日本日活動交流　黃偉哲感謝日系企業齊聚投資台南

▲台南市政府在台南香格里拉飯店舉辦「2023台南市日本日餐敘交流活動」，市長黃偉哲率市府團隊出席交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府24日於台南香格里拉飯店舉辦「2023台南市日本日餐敘交流活動」，市長黃偉哲率市府團隊，與日本台灣交流協會高雄事務所是枝憲一郎副所長、經濟部投資促進司陳文誠副司長、台南市台日文化友好交流基金會李退之董事長、台南市日本人協會奧西克彥理事長及多位日本企業在台主管等貴賓共聚一堂。

黃偉哲市長親自表揚長期投資台南日系企業，期盼讓日商感受市府團隊的用心與重視，增進合作情誼，引領更多優質日商加碼投資，根留台南。



市長黃偉哲表示，近年來市府團隊持續透過單一窗口協助日商解決各項投資面臨的問題，積極提供協助與支持，使在台南的日本朋友與日商，能夠安心進駐與投資，明年台南將舉行台灣燈會、國際蘭展等活動，邀請日本企業朋友來台南參與。





黃偉哲指出，今年日本日活動持續凝聚台日情誼，將南市日系企業齊聚一堂相互交流，同時他也感謝投資台灣事務所全力支持日本日活動的舉行，協辦本次活動的推動及經費贊助，期盼透過本次活動的交流，促進南市的經濟發展與商機繁榮。



經發局長林榮川指出，台南與日本的關係非常密切，台南向來以對日友善城市自許，官方民間交流頻繁，且投資台南的日系企業已逾百家，感謝各大日系企業長期對台南的支持。



今年7月經發局率團參加第18屆東京國際禮品暨家居用品展，展覽期間參訪了日本大型連鎖通路商唐吉軻德及蔦屋，以及產官學研等企業、政府機構及研究中心，並邀請日本買家與本市廠商交流商洽，期許台日產業持續加深雙方文化、經濟等各方面的交流，創造雙贏的合作模式。





市府積極完備各項招商措施，持續帶動產業升級及經濟發展，除提供便捷、親切、專業的各類型投資服務及排除障礙，透過各項親商安商措施，吸引全球企業投資。歡迎企業前來南市建廠、投資或設立研發基地、營運總部，創造最大的投資效益，招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。