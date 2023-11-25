陸「一帶一路」發力衝刺　各省市「一把手」帶隊全球走透透

▲西藏自治區書記王王君正（圖左）。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇舉辦後，大陸各省市「一把手」相繼率團出訪，全球「走透透」尋合作目標。西藏自治區書記王君正、浙江省委書記易煉紅和江西省委書記尹弘先後出訪東南亞及南美洲部分國家，簽下礦產、新能源、數位經濟等多領域的合作案或備忘錄。

▲浙江省委書記易煉紅（圖左）。（圖／翻攝中新網）

綜合陸媒報導，尹弘率江西省代表團自13日至23日對阿根廷、智利及巴西進行11天的參訪；王君正自8日至17日率西藏自治區代表團訪問尼泊爾、斯里蘭卡及新加坡；易煉紅於12日至18日率省代表團前往印尼和泰國訪問。

王君正在尼泊爾期間分別拜會多位政府高層，以共建「一帶一路」為主軸， 在口岸建設、經貿、旅遊、航空等方面不斷拓寬合作領域，援助尼北部地區建設更多「小而美、惠民生」項目，同時，他在斯里蘭卡訪問時，就加強文化、藝術、生態等領域交流與對方進行充分溝通。

▲江西省委書記尹弘（圖右）。（圖／翻攝中新網）

尹弘出席阿根廷、智利江西投資合作項目推進會，以及門多薩省、米納斯吉拉斯州項目推介會，就加強礦產、冶煉、新能源、環保等領域合作進行會談，達成諸多共識。

易煉紅率領的代表團則是在與印尼海洋投資統籌部共同舉辦的經貿合作交流會上，簽約22個合作項目，包括新能源裝備製造、金屬材料生產、金融信保服務、教育科研合作等領域，簽約金額達51.4億美元。

此外，在曼谷舉辦的2023中國（浙江）-泰國合作交流會上，浙江省代表團也簽下26個合作項目，包括數位經濟、機電設備、清潔能源、電商文旅、教育合作等領域，簽約金額達10.9億美元。