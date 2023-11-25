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社會 社會焦點 保障人權

獨／「百帝超跑美髮」負責人老家遭撒冥紙、潑漆　最後2家也掰了　

記者陳凱力／新竹報導

新竹百元剪髮連鎖「百帝美髮」今年7月驚傳無預警倒閉，民眾手握大疊的「理髮券」瞬間成為「壁紙」，消保官出手後，「百帝美髮」曾苟延殘喘了幾個月，但不久前還是無預警拉下鐵門。不僅如此，程姓負責人還涉及將近上億的吸金糾紛，光是這週就兩度被債主上門潑漆、撒冥紙。

▲▼新竹百帝美髮。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市最後2家「百帝美髮」也在9月後陸續停止營業。（圖／記者陳凱力攝，下同）

「百帝美髮」由負責人程男在新竹創業起家，於新竹市拓點建功、關新、林森、巨城，以及竹北勝利共5間門市。程琳作風高調，經常在臉書秀超跑豪車，新店開幕時還找來「辣妹超跑群」助陣，非常吸睛。

▲▼新竹百帝美髮。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼關新店「百帝美髮」已經掛上招租招牌。

▲▼新竹百帝美髮。（圖／記者陳凱力攝）

今年初，不少程男的投資人開始在網路向他討債，其中不乏百萬、千萬的投資人，沒多久，臉書社團也開始出現消費者發文「百帝美髮無預警停業、整修…手上一堆券根本不能用」。

消費者指控，「百帝美髮」在母親節檔期店裡促銷「買10送10」的優惠，一開始消費者持券消費先被告知「因物價上漲，剪髮使用券要從原本的1張調為2張」，沒想到5月底開始，林森、巨城、竹北店就掛上「停業」、「整修」的牌子，多次撲空後消費者才意識到「百帝倒了」。

新竹市消保官證實，6月間陸續接到幾件投訴後，主動要求程琳前往說明；程琳一開始解釋，因3家分店租約到期，為節省支出才會暫停營業，非外傳的倒閉或結束營業，也承諾或妥適處理消費申訴案件。但事實上，百帝不僅有「理髮券」糾紛，還因積欠薪資找不到理髮師。

▲▼新竹百帝美髮。（圖／記者陳凱力攝）

▲建功店雖沒有掛上招租，但也同樣拉下鐵門。

沒有理髮師就沒辦法開店，沒有開店消費者就沒辦法去消耗理髮券！最後在消保官的施壓下，程琳才復開建功店與關新店。今年8月間，程琳與消保官曾再次協調，當時對於提出的賠償條件他都一口答應，沒想到9月底連最後的關新、建功分店還是陸續停業。

因為欠薪，員工不願再上班，程琳以「上班一天還薪5000元」為條件請求員工回來上班，但效果不彰，才再調高「上班一天還薪10000元」，終於吸引到員工回來營業，消費者也趁這期間趕快把券消耗掉，或是選擇產品抵用。據了解，6月倒閉潮發生後，程琳陸續調出1000萬來處理理髮券、欠薪、房租等債務，但杯水車薪，9月底正式結束營業。

與理髮券糾紛相比，更棘手的卻是程琳的投資債務。今年7月時有債主投訴，程琳利用「月息7-10%」的高投報吸引投資人，一開始前2年都正常返利，後來程提出的資金需求越來越密集、金額越來越大，期間還有不少「新人」加入投資群，直到2022年底程琳似乎出現財務狀況。

▲▼新竹「百元超跑連鎖美髮店」傳倒閉　大批「一疊票苦主」哀號。（圖／翻攝臉書）

▲▼「百帝美髮」全盛時期在新竹地區有多間分店，負責人作風高調，臉書經常上吸睛跑車。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹「百元超跑連鎖美髮店」傳倒閉　大批「一疊票苦主」哀號。（圖／翻攝臉書）

據投資人J先生表示，自己與友人投超過2千萬，但程外面的債主還有幾十位，金額數百到上千都有，扯的是，新聞爆出來後，還有不知情的民眾繼續上當，估計累積債務超過1、2億。

投資人紛紛尋求法律途徑、上網爆料程男吸金手法，結果反被提告妨害名譽；有受害人向法院提出2000萬的本票裁定訴訟確立，程男竟找律師提抗告，最後因繳不出18萬8的裁判費被駁回。

投訴人爆料，程男老家光這週就被撒冥紙、潑漆2次，先是19日凌晨被撒冥紙，23日晚間又出現一群人朝程男家門口撒冥紙+潑漆。警方證實接獲報案，不過警方前往現場時，報案人已經自行清理完畢，程男也提告妨害名譽，目前警方正進行偵辦中。

▲▼新竹「百元超跑連鎖美髮店」傳倒閉　大批「一疊票苦主」哀號。（圖／翻攝臉書）

▲▼程男的債務糾紛大致分為「百帝美髮」的理髮券以及私人投資兩個項目。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹「百元超跑連鎖美髮店」傳倒閉　大批「一疊票苦主」哀號。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹「百元超跑連鎖美髮店」傳倒閉　大批「一疊票苦主」哀號。（圖／翻攝臉書）

▲▼消費者不斷被推銷，使用時才被告知要再加1張，更慘的是之後還發生倒閉事件，所有的券瞬間變廢紙。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹「百元超跑連鎖美髮店」傳倒閉　大批「一疊票苦主」哀號。（圖／翻攝臉書）

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