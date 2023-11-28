「抽中未上市股票」屏東男遭詐110萬　誘出2車手收押禁見

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林姓男子受邀加入股票投資Line群組，以抽中未上市股票為由，被騙走110萬元後，詐騙集團持續連絡要求他加碼，他在警方指下佯稱願再投資110萬，並與對方約定交款時間地點，對方答應，但擔心他報案，數度更變付款地點，警方跟蹤埋伏逮獲林、詹2人，訊後依詐欺罪、組織犯罪條例嫌移送檢方聲押禁見，擴大追查。

▲警方逮獲詐欺車手 。（圖／記者陳崑福攝）

林姓被害人於數月前受邀加入股票投資Line群組，遭詐騙集團誆稱抽中未上市股票，須先補足申購款，否則扣款失敗就會凍結帳戶為由詐騙被害人。被害人誤以為真，先匯款新臺幣10萬元，另面交2次各50萬元予取款車手後，被害人驚覺有異，遂向警方報案。

警方隨後發現詐欺集團仍持續與被害人聯繫，要求他加碼投資，警方遂指導他與詐欺集團聯繫，由他向詐騙集團佯裝欲再投資110萬，雙方約定在枋寮火車站前面交。

在付款過程，23歲吳姓及32歲詹姓兩名嫌犯十分狡猾，分別由臺北市及新北市搭乘高鐵南下至左營，再先後搭乘計程車至枋寮火車站，由詹嫌先至枋寮火車站觀察地形，且為避免遭警方查緝，多次要求被害人更換面交地點，自覺沒有安全顧慮後，再由吳姓車手現身與被害人面交款項，詹姓犯嫌則在附近超商內把風，在面交完成後，枋寮警方及縣警局刑警大隊人員將吳嫌逮獲，又在超商門口逮捕欲逃逸的詹嫌，全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送檢方聲押禁見獲准。

枋寮警分局長林俊雄提醒，近來假投資詐欺案件比率升高趨勢，投資理財務必要找具規模可信賴的劵商或經理人，千萬不要誤信來源不明的簡訊或是LINE訊息，更不要輕易相信「高報酬、穩賺不賠」等話術以免詐欺集團趁隙而入騙取金錢，如有任何疑問，應撥打165反詐騙專線或110直接向警方求證，以維護自身權益，警方將持續打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。

