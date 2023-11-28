　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賣菜郎投資地產變全球富豪　姚振華成「老賴」強制執行加一條290億

▲寶能集團,姚振華。（圖／CFP）

▲寶能集團董事長姚振華。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

深圳寶能集團今（2023）年8月傳出欠薪風波，董事長姚振華被員工追打，旗下寶能地產也暴雷，被法院凍結100億元人民幣（約443億元新台幣），陷入資金流動困局。屋漏偏逢連夜雨，姚振華及寶能集團近日再加一條強制執行資訊，執行金額達65.77億元人民幣（約290億元新台幣），由北京金融法院執行。

▲寶能集團,姚振華。（圖／CFP）

▲深圳寶能投資集團位於上海的辦公處。（圖／CFP）

《新浪財經》報導，風險信息（資訊，下同）顯示，深圳市寶能投資集團有限公司存在74條被執行人信息，被執行總金額超369億元人民幣（約1636億元新台幣），此外，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。

公開資訊顯示，姚振華1970年生於廣東汕頭，在1990年代大陸南方經濟騰飛之際到深圳經商，和哥哥一起收購農戶蔬菜到市場販賣，就這樣建立起蔬菜供銷王國，累積數十億（人民幣，下同）的資產。

隨著事業做大，姚振華把目光瞄準地產業，成立了寶能集團，首個地產開發便賺進3億元，坐穩了地產業的板凳。隨後，姚振華還將觸手伸向金融，物流、電商等領域，甚至拿下地產巨頭萬科集團的的實控權，並在2019年擠入富比世全球富豪榜，排序第203。

直至2022年，寶能集團經營開始出現狀況，消息頻傳姚振華神隱，寶能集團官方則不斷釋出姚振華坐鎮的資訊。隨著2023年8月，姚振華被欠薪的員工圍堵，打開了寶能的「潘朵拉魔盒」。

一條條被法院強制執行的資訊不斷揭露，姚振華個人及寶能集團被執行的金額越來越高，再加上限制消費令，這個一度在南方呼風喚雨的地產巨頭正陷入風暴漩渦中難以自拔。

ET快訊
買丹丹漢堡「喝到濾網」！業者認錯還被逮到缺失　衛生局開罰
炎亞綸回歸《嗨！營業中》？　官方宣布第3季班底
爽中500元載具獎　隔天再開APP沒了！釣出苦主解答
除濕機運轉突自燃狂燒！快確認家中廠牌型號…54款不符安檢
快訊／法國情侶來台　登山失聯找到了
LIVE／蔡尚樺分手交大仔仔秘戀T1球員　誰開2億要柯當副手
快訊／高雄工人遭活埋受困！　緊急搜救中
台中購物節最大咖也中獎！　盧秀燕霸氣全捐了
洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了！砸百萬剛開1年爆收攤
快訊／國1鼎金系統「3大車連環撞」　統聯客運5乘客送醫
快訊／蔡尚樺分手11年交大男友！　爆秘戀T1林秉聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他第一次刷鞋！老婆的千元雪靴被刷成「皮乾」　她嘆：買新的吧

廣東「深中通道」主線貫通　中山到深圳2小時變30分鐘

陸公布新一代CPU「龍芯3A6000」 「全自主研發」對標Intel Core 10

搭計程車沒錢！大膽短裙妹「脫內褲當車資」　網嚇：有陷阱

32歲陸男相親帶上老媽！堅決不給聘禮：圖錢就不純粹　女生傻眼

碳酸飲料當水喝！19歲男長5公分痛風石　「每天至少喝1公升」

裝甲車排長龍公路呼嘯！　共軍南部戰區中緬邊境實彈演練畫面曝

大陸女車主站「特斯拉車頂」維權！控訴煞車失靈　反被求償2000萬

賣菜郎投資地產變全球富豪　姚振華成「老賴」強制執行加一條290億

中共政治局召開會議　陸官媒未提「三中全會消息」

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

露營老手帳篷炭火取暖釀悲　家屬相驗：臉書才開心出遊

他第一次刷鞋！老婆的千元雪靴被刷成「皮乾」　她嘆：買新的吧

廣東「深中通道」主線貫通　中山到深圳2小時變30分鐘

陸公布新一代CPU「龍芯3A6000」 「全自主研發」對標Intel Core 10

搭計程車沒錢！大膽短裙妹「脫內褲當車資」　網嚇：有陷阱

32歲陸男相親帶上老媽！堅決不給聘禮：圖錢就不純粹　女生傻眼

碳酸飲料當水喝！19歲男長5公分痛風石　「每天至少喝1公升」

裝甲車排長龍公路呼嘯！　共軍南部戰區中緬邊境實彈演練畫面曝

大陸女車主站「特斯拉車頂」維權！控訴煞車失靈　反被求償2000萬

賣菜郎投資地產變全球富豪　姚振華成「老賴」強制執行加一條290億

中共政治局召開會議　陸官媒未提「三中全會消息」

瑜珈老師太色！操控女性奪財也要肉體　稱外遇對象「前世情人」

阿本頭痛驚罹腦瘤…醫宣判「非死即殘」！　最糟後果：眼球會爆出來

全球首例　阿聯酋航空A380客機執飛100%永續航空燃料示範航班

GD連3次陰性≠無嫌疑！　警方緊咬他不放：有追加調查必要

南韓政府出手！　新法要求航空公司警告乘客「禁止亂開逃生門」

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》外傳小說台灣將發售　百合日常細膩再現

買丹丹漢堡「喝到濾網」！業者認出錯還被逮到缺失　衛生局開罰

爸爸在廚房備料大耳狗好奇狂搖尾　療癒電動馬達萌暈粉絲

國民黨質疑博士論文抄襲　陳亭妃控誹謗：你們立委幫我寫問卷

全倒片！彰化女騎士路口想迴轉突鬼切　直行機車閃不過撞上

大陸熱門新聞

學童吊點滴寫作業　陸電動車老闆嘆：要這樣捲嗎

曾把特斯拉逼到道歉！陸女鬧車展遭判賠8千

網紅製作洨蛋糕　直播吃光喊滿足

2女疑將麵粉與牛奶倒江裡「放生」

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

孩童窒息！男大生「飆車載他去醫院」被記曠課

嫌爸媽窮酸！女大生自認「富二代」　一驗DNA傻住

搭計程車沒錢！大膽短裙妹「脫內褲當車資」

喵喵隊立大功！企業雇40隻貓咪組「護糧隊」

當機一夜！陸5億叫車族崩潰

對台21條意見「台胞證」功能升級

伍佰合肥演唱會　被爆粉絲喊「退票」

女大生將沃柑放1週變「黴菌球」　網：抹茶口味

假日衝深圳「買爆」各大超市 一看到「戰車」便知「香港人來了」

更多熱門

相關新聞

「山姆」代購店「入侵」香港 小店加入戰局宛如「跨境門市」

「山姆」代購店「入侵」香港 小店加入戰局宛如「跨境門市」

港人北上消費已成為新常態，其中到深圳「山姆超市」購物更成為最新熱潮，同時帶來龐大商機。《香港01》發現，坊間在山姆熱潮下衍生的逆向代購團、以及跨境包車和運貨服務，瞬間如雨後春筍滲透全港18區；也有多區小店加入代購戰線來擴闊客源，變成山姆香港「門市」，吸引更多人來消費，希望藉此創出新血路。

港「豪華山姆團」包車北上來回 四人一車人均1460還免辦會員

港「豪華山姆團」包車北上來回 四人一車人均1460還免辦會員

假日衝深圳「買爆」各大超市 一看到「戰車」便知「香港人來了」

假日衝深圳「買爆」各大超市 一看到「戰車」便知「香港人來了」

開拓國際客源　花蓮參加首屆深圳港口城市論壇

開拓國際客源　花蓮參加首屆深圳港口城市論壇

自稱「地產二代」　小鮮肉騙女房東1700萬

自稱「地產二代」　小鮮肉騙女房東1700萬

關鍵字：

姚振華深圳寶能地產強制執行失信老賴

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

林襄10年前照片遭翻出！　

快訊／苗栗凌晨五死惡火！　一家四口全喪命

邰智源「按時送名牌」！

耳屎多好癢！醫「4招」防栓塞　千萬別拿棉花棒插耳

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

漸凍人網紅卓君逝世享年40歲！靠3根手指直播帶貨

媒體人曝「柯P民調」最大警訊　網喊：侯康贏到爛

「肺炎黴漿菌」10大QA　咳嗽數月停不了

味全33歲外野手高孝儀宣布引退

學童吊點滴寫作業　陸電動車老闆嘆：要這樣捲嗎

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面