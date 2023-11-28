賣菜郎投資地產變全球富豪　姚振華成「老賴」強制執行加一條290億

▲寶能集團董事長姚振華。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

深圳寶能集團今（2023）年8月傳出欠薪風波，董事長姚振華被員工追打，旗下寶能地產也暴雷，被法院凍結100億元人民幣（約443億元新台幣），陷入資金流動困局。屋漏偏逢連夜雨，姚振華及寶能集團近日再加一條強制執行資訊，執行金額達65.77億元人民幣（約290億元新台幣），由北京金融法院執行。

▲深圳寶能投資集團位於上海的辦公處。（圖／CFP）

《新浪財經》報導，風險信息（資訊，下同）顯示，深圳市寶能投資集團有限公司存在74條被執行人信息，被執行總金額超369億元人民幣（約1636億元新台幣），此外，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。

公開資訊顯示，姚振華1970年生於廣東汕頭，在1990年代大陸南方經濟騰飛之際到深圳經商，和哥哥一起收購農戶蔬菜到市場販賣，就這樣建立起蔬菜供銷王國，累積數十億（人民幣，下同）的資產。

隨著事業做大，姚振華把目光瞄準地產業，成立了寶能集團，首個地產開發便賺進3億元，坐穩了地產業的板凳。隨後，姚振華還將觸手伸向金融，物流、電商等領域，甚至拿下地產巨頭萬科集團的的實控權，並在2019年擠入富比世全球富豪榜，排序第203。

直至2022年，寶能集團經營開始出現狀況，消息頻傳姚振華神隱，寶能集團官方則不斷釋出姚振華坐鎮的資訊。隨著2023年8月，姚振華被欠薪的員工圍堵，打開了寶能的「潘朵拉魔盒」。

一條條被法院強制執行的資訊不斷揭露，姚振華個人及寶能集團被執行的金額越來越高，再加上限制消費令，這個一度在南方呼風喚雨的地產巨頭正陷入風暴漩渦中難以自拔。