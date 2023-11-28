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社會 社會焦點 保障人權

神棍開行動淫車騙色！騙少女罹癌早死　逼車震158次「馬上風」

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲自稱相命師的洪男自行改裝轉運車，在車上性侵3名女子超過500次。（圖／資料照）

記者黃資真／新北報導

一名洪姓神棍自稱相命師，以直接灌注陽氣為女信徒去陰等幌子，性侵3名女子超過500次，還改裝1輛行動改運車，鋪設排水管線讓女子清洗下體滅證，直到洪男某次逞慾時突然中風，犯行才曝光遭到起訴。受害時為高二的女子提起民事求償1000萬，日前判決出爐，新北地院判賠120萬元。

據悉，洪男領有《中國道教玄門道法協會》合格證書，更是《中華民國星象學會》的榮譽會員，平時擺攤替人看相算命、自稱相命師，2016年8月間，他對1位大二女學生宣稱「妳體內卡陰，若不治療，會有子宮肌瘤，未來沒有好姻緣，將死於非命、家中祖先不得安寧」等語，聽信的女大生2年內遭「作法」性侵50次。

以為有效的女大生還介紹給另名高二的學妹小雪（化名），洪男謊稱「若不接受宗教治療，會變得很慘、罹患子宮頸癌及乳癌、19歲就會死掉、父母會離婚」，再以毛筆沾硃砂在小雪胸部、背部及下體等處畫圓、寫字，接著用手指、生殖器性侵得逞，在2017年至2020年共3年間，以每周一次的頻率在「行動改運車」重複同樣行為共計158次，事後更讓小雪直接在車內清洗下體滅證。

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲洪男完事後會要求女學生在車內清洗下體，從車內鋪設的排水管線排出車外滅證。

全案直到2020年3月6日，洪男性侵小雪時突然昏倒，全程旁觀的學姊趕緊通知洪男同居女友到場作法，最後才送到桃園的醫院治療，並堅稱洪男被鬼附身，但醫師診斷是中風，一籮筐神棍行為才曝光，檢方調查後起訴，一、二審依成年人故意對少年強制性交共63罪各處4年2月，強制性交共95罪各處4年。

小雪另提民事訴訟求償千萬，洪男辯稱小雪可以自己選擇是否進行宗教治療或前往醫院就醫，沒有以詐術或強暴脅迫，又小雪遲至2022年2月14日提起訴訴訟，已罹於時效。

法官認為，事發期間小雪仍是未成年人，且小雪表示因不願造成父母擔憂而始終未告知父母此事，因此法定代理人並不知悉，自無從起算消滅時效，此部分不可採。

另小雪表示，當時洪男會透過學姊讓她感覺周遭發生的慘事都是她自己造成、她的錯，如果不作法，她的家人就會出事，讓她感覺被洗腦、控制，可見洪男確實利用小雪的心理壓力，以宗教治療之名行侵害之實，判賠120萬元為適當。可上訴。

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

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