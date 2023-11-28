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台大2成5碩士生「入不敷出」！任教學助理時薪僅83元　校方回應了

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲有調查指出，台大2成5碩士生入不敷出，校內時薪僅83元。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

台大研究生協會今天指出，台大有2成5碩士生入不敷出，其校內教學助理等工作時薪換算僅新台幣83元，遠低於基本工資時薪，推估是教學助理的實際工時未能全數反映在薪資上。

台大校方晚間透過文字回應，各系所教學助理領取的研究生獎勵金，施行細則皆由該系所師生充分討論達共識後訂立推行，並依各自系所特性，自主彈性發放；若學生自覺付出心力和薪資不符，應向系所反映，共同討論協商。

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台灣大學研究生協會近日公布2022年研究生收支與勞動調查報告，此調查由前台大研究生協會會長江昱霆在去年任內推動，於2022年4月針對110學年第2學期在學的台大研究生（扣除在職專班）進行調查，有效樣本數為4341份（博士生702份、碩士生3639份）。

根據這項調查，77.2%博士生有工作收入，其中31.6%兼職2份以上工作，有工作的博士生每月平均收入新台幣3萬5360元，每月工時平均116小時，換算時薪約305元，其中校外工作時薪平均約529元，是校內工作的（213元）的2.48倍，而校內每月平均工時更達108小時。

調查也顯示，在博士生中，入不敷出者約占全體博士生的15.5%，其校內工作收入每月平均1萬1875元，但每月工時平均75小時，換算時薪約159元，低於調查當時勞動基準法規定的基本工資時薪（168元，民國110年10月15日發布，111年1月1日起實施）。

在碩士生方面，70%有工作收入，其中30.6%兼職2份以上工作，有工作的碩士生每月平均收入1萬4079元，每月平均工時84小時，換算時薪約167元，其中校外工作時薪平均約319元，是校內工作時薪（117元）的2.73倍，每月平均工時為77小時。

根據調查指出，碩士生中，入不敷出者占全體碩士生的25.6%，其校內工作收入每月平均6856元，但每月工時平均82小時，換算時薪僅83元，遠低於調查當時勞基法規定的基本工資時薪。

台大研究生協會會長黃種賢今天上午告訴中央社記者，研究生的校內工作很多是擔任教學助理，契約雖訂有時薪250元的規範，但除了現場教學與輔導，事先備課、準備教材等工作須耗費大量時間，卻未能都反映在時薪上，研究生自覺的實際工時及收入對比後，就形成低時薪、高工時的狀況。

在校內兼任3份工作的黃種賢認為，校外工作雖然時薪較高，但多是偏勞力性質，校內教學或研究助理的工作與本業較相關，對學科能力的訓練或往後要從事教職都有幫助，且有地利之便，因此比起校外勞力工作，研究生更傾向校內工作。

為保障研究生的勞動權益，黃種賢表示，研協也希望向校方爭取調高教學助理的薪資，讓博士生月薪從1萬調高至1.1萬元、碩士生從7500元調高至8500元，期盼更接近研究生期望的薪資；也希望各系所的教學助理薪資能與教務處的教學助理一致，避免同工不同酬。

黃種賢指出，研究生校內工作的薪資應該要反映物價，希望校方能建立與物價水平連動的調漲機制，並為研究生增設足夠的獎助學金或工讀機會；政府也應挹注更多資源在高教上，協助學校提升研究生的勞動權益與薪資水準，才能改善國內學術與高等人才養成環境。

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