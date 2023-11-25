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台大花52億元蓋學生宿舍　校方：提供3750床位「月租金約7千」

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大將花費52億元興建3棟學生宿舍，提供3750床位，滿足學生住宿需求。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

由於校內學生宿舍床位不足，台大歷經3年，終於完成學生宿舍決標，預計興建3棟12到13層高的學生宿舍，總計提供3750床。台大表示，因原物料上漲、缺工加上流標等因素，預算金額3年多來從24億元倍增到52億元，預計118年完工，屆時預估四人房每人月租金為7千元，將可滿足台大住宿需求，全台大一新生都可住宿。

根據台大統計，台大3.6萬名學生當中，高達1.6萬人有住宿需求，但目前校方僅能提供約1.2萬床位。為了滿足學生需求，台大從3年多前、管中閔在擔任校長時，就提出興建學生宿舍規劃，預計提供3750床位。

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不過，台大學務長朱士維表示，由於原物料上漲加上缺工等因素，導致宿舍標案不斷流標，預算也持續攀升，一開始預算約24億元，今年九月底正式決標，總預算已經高達52億元，3年來金額增加超過一倍。

隨著學生宿舍決標，朱士維指出，未來將興建3棟12到13層高的學生宿舍，地點在基隆路與辛亥路交叉口，也就是國震中心旁邊，總計提供3750床，未來採取男女混舍，預估四人房每人月租金為7千元。

朱士維說明，台大有住宿需求學生高達1.6萬人，但目前僅能提供1.2萬床位，加上舊宿舍整修，也需要有地方提供學生住宿，所以校方決定興建新的學生宿舍，完成後將可滿足所有住宿需求，包括大一新生不分縣市都可住宿。但他也坦言，現在台大學生宿舍每學期租金約7千到1萬元，新宿舍四人房預估每人月租金為7千元，和在校外租屋差不多，有點擔心學生的接受度。

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