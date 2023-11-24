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臺靜農故居「每坪修繕費50萬」　台大：規劃為人文會館、執照申請中

▲▼台大已完成臺靜農故居修繕，每坪費用高達50萬，未來將規劃為人文會館。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大已完成臺靜農故居修繕，每坪費用高達50萬，圖為房屋正門。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國學大師臺靜農教授故居，台大以修復古蹟的方式及標準來執行修復計畫。台大今（24日）展示修繕後的建築內裝與外觀，臺靜農「龍坡丈室」主屋內飄散著檜木香味。台大表示，總計花費2700萬元，平均每坪修繕經費約50萬元，目前正向北市文化局申請使用執照，預計未來將規劃為「臺靜農人文會館｣後對外開放。

臺靜農教授故居位於台北市溫州街25號，北市府登錄為紀念建築。台大表示，臺靜農擔任台大中文系主任20年，可能是對該系影響最深遠的系主任，也對當時文壇有巨大影響，故居修繕完成，象徵傳承臺靜農「龍坡丈室」兼容並包、自由開放的精神。

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台大營繕組長寧世強表示，房屋修繕工程部分，其中古蹟本體與附屬設施的設置花了12個月，工程相當浩大，先將整棟建築拆除後分類登記，之後再重新組裝回去，其中地基與地板因為漏水爛掉，整個重新施做，部分柱子底部爛掉，則是透過榫接方式換上新的柱子，舊的屋頂瓦片部分可使用，則重新放在建築正前方屋頂，後方屋頂則採用新的屋瓦。

▲▼台大已完成臺靜農故居修繕，每坪費用高達50萬，未來將規劃為人文會館。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大完成臺靜農故居修繕，「龍坡丈室」飄散著檜木香味。（圖／記者許敏溶攝）

或許外界認為花費12個月修繕時間很久，但寧世強分析，修古蹟和一般建築不一樣，要做到價值保存，古蹟要拆解後重新裝回去，不求快而求精準，故花費時間相對比較久，故整體費用高達2700萬元，平均每坪約花50萬元。

寧世強進一步表示，台大目前有68棟的古蹟或歷史建物等建築，其中光是日式建築就高達2萬坪，若以文化局對外發包修繕費每坪60萬元，台大光是修繕這些建築就要花費120億元，但台大近5年每年編列的古蹟修繕費僅34萬元，其他只能對外募款，故希望外界能體諒，不是台大不願意修繕，而是修繕耗費金額太高。

▲▼台大已完成臺靜農故居修繕，每坪費用高達50萬，未來將規劃為人文會館。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大已完成臺靜農故居修繕，圖為房屋後方景觀。（圖／記者許敏溶攝）

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