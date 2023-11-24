臭蟲來襲！台大學者示警：恐入侵學校客運　拿行李進旅館先做2件事

▲台大在疫情前調查，在旅店、移工宿舍等地方就發現臭蟲。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

法國、韓國陸續傳出臭蟲危機，連北市旅館也傳出有臭蟲。根據台大公衛的蟲媒傳染病實驗室在新冠疫情前調查，已在旅店、移工宿舍、漁船寢室、聘請家中看護的住戶發現臭蟲。學者提醒，疫後因交流頻繁，將導致台灣境內外臭蟲的族群擴散，可能侵入學校、圖書館、捷運或火車等公共設施，必須個人防範加上政府監測與介入，以及病媒業者的專業知識與處置的結合，才可能減低臭蟲的孳生與危害。

從法國到韓國，近期陸續傳出臭蟲危害消息，台灣最近在萬華區旅館也傳出旅客反應有臭蟲，但遭到旅館否認。台灣科技媒體中心（SMC）邀請昆蟲專家說明，證實早在疫情之前，台大公衛的蟲媒傳染病實驗室在新冠疫情前調查，已在旅店、移工宿舍、漁船寢室、聘請家中看護的住戶發現臭蟲。

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台大公共衛生學系教授蔡坤憲表示，疫情前發現的臭蟲為熱帶臭蟲，歐美地區流行的溫帶臭蟲蹤跡相對較少。但新冠疫情後，旅遊交通與人員流動增加，頻繁交流可能增加台灣境內外臭蟲的族群擴散。倘若未來大流行，臭蟲侵入公共設施如學校、圖書館、捷運、客運、火車等處，民眾個人防範措施、政府的監測與介入處理、以及病媒業者的專業知識與處置手法三者結合，才有可能減低臭蟲的孳生與危害。

▲臭蟲可能躲藏於行李。（圖／達志影像／示意圖）

蔡坤憲指出，臭蟲族群擴散方式是被動式傳播，如攀附躲藏於行李、衣物、家具，再因人員攜帶或物流交通移動到下個地方，建立新的臭蟲族群。若民眾在旅店住宿時，可先將行李放置於入口處，檢查床墊四角以及床附近的家具縫隙有無黑色血便、蟲體與卵粒，若發現可向旅店業者反應更換房間。

蔡坤憲也提醒民眾，臭蟲叮咬造成的過敏反應，最常見為紅色丘疹且周邊皮膚會腫脹成硬塊，且皮膚會發癢和刺痛，症狀大約1到2周內會消失。和其它蚊蟲叮咬差異點是叮咬位置，蚊蟲多以皮膚裸露處叮咬，而臭蟲大多在皮膚與衣物或棉被接觸附近叮咬，典型的叮咬痕跡排列為線狀，若過敏症狀嚴重建議向皮膚科醫師診斷開藥。

▲臭蟲叮咬痕跡排列為線狀。（圖／潘企岳醫師提供）