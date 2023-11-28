桃市上週增加2流感併發重症　衛生局籲盡速施打疫苗防止重症

▲桃園市衛生局指出，目前已進入流感病毒流行期，籲市民盡速接受流感疫名施打。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局上週接獲通報增加2名流感併發重症個案，衛生局指出，目前已進入流感等呼吸道病毒流行期，提醒市民務必加強呼吸道感染防治措施，落實勤洗手、戴口罩、配合體溫量測、咳嗽禮節與保持社交距離等相關防疫措施，凡符合公費流感疫苗接種資格民眾，籲請儘速接種流感疫苗。

衛生局表示，上週（11月19至25日）接獲通報指出增加2名流感併發重症個案，分別是58歲與81歲女性，2人皆未接種流感疫苗，初期症狀多為咳嗽、發燒與呼吸急促，後續有心臟衰竭與肺炎等情形。今年流感季起流感併發重症監測資料數據顯示，全國累計病例數為162例，桃園市累計為12例，其中65歲以上長者佔7成以上，提醒尚未接種疫苗者，特別是長者與幼兒等高風險族群，盡速完成疫苗接種。

衛生局指出，即日起至12月17日連續三週假日將於愛買桃園店、楊梅店開設成人流感暨莫德納XBB.1.5疫苗接種站，提供65歲以上長者健康好禮；另11月27日至12月1日則辦理健康接種週，與聯華食品公司合作，鼓勵65歲以上長者與滿6個月以上至學齡前幼兒盡速完成疫苗接種，接種週期間前往13區衛生所接種流感疫苗可獲得健康好禮，前往接種流感疫苗時請備妥健保卡、身分證，如一併接種COVID-19疫苗則應攜帶接種紀錄卡（小黃卡）。

此外，曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗已間隔1年且未曾接種過13價肺炎鏈球菌苗之65歲以上長者，本週起也可至衛生所或合約醫療院所接種疫苗。衛生局強調，接種疫苗為預防傳染病最有效之方法，疫苗接種後尚須1至2週期間才具免疫力，提醒符合資格民眾儘速前往接種獲得保護力，各項疫苗接種資訊可至衛生局官網查詢。

衛生局也呼籲，因應目前中國疫情，近期前往中國地區民眾，符合接種資格應完成疫苗接種，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生，若出現呼吸道症狀應儘速就醫並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。