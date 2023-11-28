　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買丹丹漢堡「喝到濾網」！業者認出錯還被逮到缺失　衛生局開罰

記者許宥孺／高雄報導

「速食南霸天」丹丹漢堡是不少人去南部必吃的名店，不過有民眾表示，他近日到丹丹漢堡買了一杯加大奶茶，但隔天要喝時卻發現杯底卡了一塊貌似是濾網的鐵盤。高雄市衛生局今(28日)前往稽查，業者認了，推測是冰槽濾網脫落，才會誤裝入飲料杯，衛生局將依法開罰6萬元至2億元罰鍰。

▲有網友買丹丹漢堡的奶茶，卻在杯底發現不明鐵塊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲有網友買丹丹漢堡的奶茶，卻在杯底發現不明鐵塊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在臉書「爆料公社二社」PO出畫面，他26日到高雄的丹丹漢堡買了一杯加大奶茶，並在隔天才飲用。不料，當他撕開飲料杯封膜時，卻發現杯底卡了一塊不明鐵盤，讓他不禁好奇詢問「請問有人知道這是什麼？然（難）道是買飲料贈送過濾網嗎！」

▲有網友買丹丹漢堡的奶茶，卻在杯底發現不明鐵塊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲原PO哭笑，「難道是買飲料送過濾網嗎？」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

畫面曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛笑稱「幫你過濾殘渣的，好店家真貼心」、「趕快拿回去，店員找半天找不到」、「改天說不定會送黃金戒指」、「隱藏版被你抽到」、「很划算耶！比飲料貴」，不過也有網友認為「這個東西好噁喔」、「太離譜了吧」、「哪間啊！地址不公佈道德在哪裡」。

發現鐵塊的蘇姓男子指出，他原本打算當天拿回店裡歸還，但店家公休，只能等28日再跑一趟，推測可能是工讀生在忙的時候不小心掉進去的。至於是否會向店家求償？他大氣表示，只會要求店家下次注意，不會求償，「萬一讓工讀生沒工作或被扣薪水就不好了」。

▲▼衛生局前往丹丹漢堡稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局前往丹丹漢堡稽查，業者認錯。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局前往丹丹漢堡稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局今日上午前往店家稽查，經檢視社群網站照片，業者推測是員工盛裝冰塊時，冰槽濾網脫落誤裝入飲料杯。對此，衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，衛生局稽查過程中也發現店家作業區天花板不潔、儲存區食品及食品容器未分區存放等不符食品良好衛生規範準則缺失，當場要求業者限期改善，屆期如未依規定改善者，將依違反食品安全衛生管理法第8條暨同法44條規定，可處新台幣6萬元以上罰鍰。

ET快訊
待機電器默默吃掉你的錢！這產品「有關等於沒關」　比冷氣還耗電
林志玲PO金馬合照「裁掉兩邊來賓」！　急道歉
快訊／幼犬慘遭路殺　兇手抓到了！
大巨蛋亞錦賽中韓戰　取消現場購票
中國「螺螄粉」網購都違法！北市衛生局要抓了
高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者全認賠：歡迎入住

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多盒裝蛤蜊驚見菸蒂　衛生局稽查：源頭為嘉義縣廠商

高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者沒反悔：歡迎入住

被軌道耽誤的便當店！台鐵鐵路便當節奪「台灣活動卓越獎」　

等路人13秒仍被罰！職業駕駛赴交部協商　喊話「限制每人檢舉數」

資深志工98歲！食物銀行服務逾10年還研習　熱血喊：做到最後一刻

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR法式風情激美、疊字生物超Q

2024「超強運3生肖」職場走大運！事業一路飆　升官加薪平步青雲

「18萬公路車」被偷騎摔爛！他1招讓老婆認錯賠錢　結局被讚爆

台灣中學生公民認知奪世界冠軍！贏過瑞典、挪威、德國

黴漿菌入侵校園　台中市府證實國小、幼兒園各一例

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

好市多盒裝蛤蜊驚見菸蒂　衛生局稽查：源頭為嘉義縣廠商

高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者沒反悔：歡迎入住

被軌道耽誤的便當店！台鐵鐵路便當節奪「台灣活動卓越獎」　

等路人13秒仍被罰！職業駕駛赴交部協商　喊話「限制每人檢舉數」

資深志工98歲！食物銀行服務逾10年還研習　熱血喊：做到最後一刻

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR法式風情激美、疊字生物超Q

2024「超強運3生肖」職場走大運！事業一路飆　升官加薪平步青雲

「18萬公路車」被偷騎摔爛！他1招讓老婆認錯賠錢　結局被讚爆

台灣中學生公民認知奪世界冠軍！贏過瑞典、挪威、德國

黴漿菌入侵校園　台中市府證實國小、幼兒園各一例

誰給2億元美金要柯文哲當副手？　侯友宜：去問民眾黨吧！

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

MAMA／《Smoke》原唱合作《SWF 2》舞台掀高潮！秒被李泳知吐槽：沒揪

周榆修再提君悅「唸簡訊」　侯友宜反問：不是兄弟登山各自努力嗎？

朴恩斌《無人島的Diva》波浪捲太溫柔！造型變化史根本髮型百科全書

史提芬荷伯闌尾破裂緊急手術！　《荷伯報到》喊卡停秀一周

快訊／抓到了！幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

不捨王躍霖離開味全龍　張景淯眼眶泛淚：我們晚上都會聊天

許峻暘被台鋼挑走　沈鈺傑：價值被看見

安全疑慮！大巨蛋亞錦賽中韓戰取消現場購票　30日開放外野預購

橘貓見只有幾顆飼料鬧脾氣　「阿伯坐」塞滿角落哄不好！

生活熱門新聞

薪水3萬！他養7個小三「有整串鑰匙還編號」

3生肖2024年轉運了！揚眉吐氣行大運　

LINE母公司個資外洩　數位部要補償方案

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

12月「超強運三生肖」旺到爆！

準備發財！　2024年「4大星座」財運旺爆

英國正妹險被「台男夜店設局」撿屍　反遭網友檢討

蔡尚樺爆秘戀T1林秉聖！交大男友「IG限動曝」

明雨區擴大　周四更強冷空氣襲台

台中購物節盧秀燕也中獎　全捐瑪利亞基金會

黴漿菌肆虐！護理師狂咳2個月快篩確診

今晨13.6℃！　「連下4天」轉雨時間曝

買丹丹漢堡送濾網？他見杯底卡鐵塊傻眼

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

更多熱門

相關新聞

即／國1追撞車禍　統聯5乘客受傷送醫

即／國1追撞車禍　統聯5乘客受傷送醫

國道1號南向361.6公里處鼎金系統交流道今(28)日上午10時38分發生事故！1輛大貨車、貨櫃車及統聯客運連環推撞，其中貨櫃車被夾在中間動彈不得，占用外側車道。初步了解，統聯客運上有5名乘客輕傷送醫，其他兩車駕駛則沒有受傷。

即／高雄汽車保養廠大火！延燒5間鐵皮屋

即／高雄汽車保養廠大火！延燒5間鐵皮屋

三多「夾縫樓」空置15年↑　求售1.6億嘸人問「屋主出新招」

三多「夾縫樓」空置15年↑　求售1.6億嘸人問「屋主出新招」

老公偷吃按摩女　妻帶女兒抓姦開撕小三

老公偷吃按摩女　妻帶女兒抓姦開撕小三

大樓深夜傳怪聲！阿北躺地板狂敲求救

大樓深夜傳怪聲！阿北躺地板狂敲求救

關鍵字：

高雄衛生局丹丹漢堡

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

阿本頭痛驚罹腦瘤…醫宣判「非死即殘」！

獨家／「破億神曲女團」aespa被爆來台唱尾牙！員工：好爽，看免費

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

爽中500元載具獎　隔天開APP「500元沒了」

洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

邰智源「按時送名牌」！

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

「長榮正妹機師」起底是AKB48台灣研究生

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面