買丹丹漢堡「喝到濾網」！業者認出錯還被逮到缺失　衛生局開罰

記者許宥孺／高雄報導

「速食南霸天」丹丹漢堡是不少人去南部必吃的名店，不過有民眾表示，他近日到丹丹漢堡買了一杯加大奶茶，但隔天要喝時卻發現杯底卡了一塊貌似是濾網的鐵盤。高雄市衛生局今(28日)前往稽查，業者認了，推測是冰槽濾網脫落，才會誤裝入飲料杯，衛生局將依法開罰6萬元至2億元罰鍰。

▲有網友買丹丹漢堡的奶茶，卻在杯底發現不明鐵塊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

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一名網友在臉書「爆料公社二社」PO出畫面，他26日到高雄的丹丹漢堡買了一杯加大奶茶，並在隔天才飲用。不料，當他撕開飲料杯封膜時，卻發現杯底卡了一塊不明鐵盤，讓他不禁好奇詢問「請問有人知道這是什麼？然（難）道是買飲料贈送過濾網嗎！」

▲原PO哭笑，「難道是買飲料送過濾網嗎？」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

畫面曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛笑稱「幫你過濾殘渣的，好店家真貼心」、「趕快拿回去，店員找半天找不到」、「改天說不定會送黃金戒指」、「隱藏版被你抽到」、「很划算耶！比飲料貴」，不過也有網友認為「這個東西好噁喔」、「太離譜了吧」、「哪間啊！地址不公佈道德在哪裡」。

發現鐵塊的蘇姓男子指出，他原本打算當天拿回店裡歸還，但店家公休，只能等28日再跑一趟，推測可能是工讀生在忙的時候不小心掉進去的。至於是否會向店家求償？他大氣表示，只會要求店家下次注意，不會求償，「萬一讓工讀生沒工作或被扣薪水就不好了」。

▲▼衛生局前往丹丹漢堡稽查，業者認錯。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局今日上午前往店家稽查，經檢視社群網站照片，業者推測是員工盛裝冰塊時，冰槽濾網脫落誤裝入飲料杯。對此，衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，衛生局稽查過程中也發現店家作業區天花板不潔、儲存區食品及食品容器未分區存放等不符食品良好衛生規範準則缺失，當場要求業者限期改善，屆期如未依規定改善者，將依違反食品安全衛生管理法第8條暨同法44條規定，可處新台幣6萬元以上罰鍰。