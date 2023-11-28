爛醉男路倒皮夾被偷　目擊者報警...竊賊剛上小黃秒被逮！

▲桃園市一名男子凌晨酒醉後倒臥桃園區中華路上，李姓男子路過見狀翻找其皮夾竊取財物後，搭上小黃正欲逃跑，被其他路人發現報警查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子今（28）日凌晨在桃園區中華路因酒醉倒臥路旁休息卻突然睡著，李姓男子路過見其睡倒渾身酒味，趁其不備趁機竊取皮夾內財物後逃逸，整個過程正好被路人發現報警處理，巡邏員警據報根據報案人提供線索，發現戴著安全帽的李男正要搭計程車逃逸，員警立即攔住小黃，詢問李為何要竊取他人財物？李男一度否認，但在路人指證與警方查獲其身上皮夾等證物下百口莫辯，警方偵訊後依竊盜罪嫌將李男移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，今天凌晨2時30分許，一名男子與友人聚餐飲酒，因不勝酒力坐在桃園區中華路旁，未料卻在路旁沉沉睡著，此時67歲李姓男子騎車經過，見男子醉倒路旁認為有機可乘，戴著安全帽下車翻動男子褲袋，翻出皮夾後竊取1500元等財物揚長而去，路人目睹後立即打電話向武陵派出所報案，還提供警方竊嫌頭戴安全帽、著深色長袖衣褲、穿雨鞋等特徵。

▲員警讓李姓男子與被害男子當面對質。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局武陵派出所獲報後，巡邏員警羅陳俊毅、林佑叡與林思賢2分鐘內趕到現場，發現竊嫌李男正好搭乘計程車要離開，其特徵與報案民眾陳述相同，立即上前將小黃攔下，詢問李男為何要竊取被害男子皮包，李男否認涉案，辯稱是其他攤販的錢，員警則質疑，附近攤販早已打烊怎可能是被竊對象。

▲員警在李姓男子外套內起出1500元與皮夾等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警隨即帶著李男前往還在熟睡中的被害人男子身旁，因其仍未清醒，其友人趕到現場與員警將酒醉男子叫醒，詢問後被害男子聲稱皮夾內有1500元還有身分證件等物品，員警隨即在李男外套搜出證件、皮包與1500元等證物，李男當場百口莫辯，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。